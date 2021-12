La pièce d’or exclusive de 1,5 euro à frapper en Espagne | Vie

Si vous faites partie de ceux qui aiment collectionner les pièces, la National Mint and Stamp Factory vient d’annoncer une pièce de 1,5 euro en or qui sera très exclusive. Son prix variera selon le moment.

Le monde de la numismatique est l’un des plus complexes et des plus riches au monde, car pour entrer, il faut lire plus de livres que s’il s’agissait d’un examen médical.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la numismatique est l’étude et la collecte de pièces de monnaie, médailles, jetons et papier-monnaie. Cette discipline est née au 19ème siècle et depuis elle n’a cessé de gagner des adeptes.

Eh bien, pour ceux qui aiment les pièces avant tout, nous avons une bonne nouvelle, car la National Mint and Stamp Factory vient d’annoncer une pièce d’investissement espagnole en or pur.

La conception de ces pièces Il est marqué par le dessin d’un lynx ibérique, accompagné au dos d’un dessin de la planète Terre avec les deux colonnes d’Hercule et le classique message latin Plus Ultra. Et, bien sûr, avec le nom de notre actuel roi Felipe VI.

Selon la National Mint and Stamp Factory, 12 000 pièces seront fabriquées au total et le prix de ceux-ci, même s’ils sont de 1,5 euro, dépendra de la valorisation de l’or en temps réel, avec un surcoût de 10 % qui sera la marge dégagée à chaque vente.

Jack Ma a avoué qu’il était plus heureux quand il gagnait 10 euros par mois, que maintenant qu’il est milliardaire. Parce que?

Comme ceux d’entre vous qui sont venus jusqu’ici le savent bien, cette émission est très exclusive et obtenir l’une de ces pièces va être très difficile et très coûteux, car c’est une production très douce pour les collectionneurs passionnés de pièces d’investissement.

La date d’émission initiale a eu lieu au cours du quatrième trimestre de 2021, il y en a donc peut-être déjà quelques-uns en circulation. S’il vous plaît, si vous finissez par en avoir un dans votre portefeuille, n’achetez pas le journal avec, il vaut beaucoup plus d’argent qu’il ne le met au dos de la pièce.