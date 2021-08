La pièce faisant de meilleurs gains que Bitcoin ce Bull Run ⋆ Crypto nouveaux médias

Toutes sortes de crypto-monnaies connaissent une augmentation à la suite de la course haussière actuelle, certaines faisant plus de bruit que d’autres. Par exemple, Bitcoin connaît un très bon mois alors que la reprise se poursuit et que nous constatons une appréciation rapide, avec des prix en hausse de plus de 50%.

Pourtant, l’une des opportunités les plus intéressantes sur le marché de la cryptographie d’aujourd’hui est en fait une pièce de monnaie moins connue qui a tranquillement mais régulièrement gagné du terrain. RBIS est le jeton natif d’ArbiSmart, une plateforme de crypto-arbitrage qui a suivi une trajectoire ascendante constante et a déjà augmenté de plus de 520%.

Quelques statistiques récentes

ArbiSmart a connu une croissance incroyable au cours des deux années qui ont suivi le lancement du projet. La croissance d’une année sur l’autre était de 150 % en 2020, mais depuis lors, l’acquisition de clients a explosé.

Les stratèges prennent également note du fait que le jeton natif de la plate-forme, RBIS, a augmenté de manière constante, quelle que soit la volatilité du marché. Sa valeur a déjà augmenté à plus de cinq fois son prix d’origine et alors que la demande augmente rapidement, l’offre du jeton est limitée en permanence, le nombre de RBIS pouvant être créés étant plafonné à 450 millions.

Ce n’est que le début

Les analystes prévoient que d’ici 2023, le Le prix RBIS sera passé à quarante fois sa valeur actuelle. L’une des raisons à cela est que l’équipe de développement a été exceptionnellement occupée. Il est en train de mettre en œuvre des mises à niveau majeures de l’architecture du système au cours du second semestre 2021, ainsi que d’ajouter un certain nombre de nouveaux utilitaires RBIS. Le quatrième trimestre de 2021 et le début de 2022 verront l’ajout d’un portefeuille portant intérêt, d’une application mobile, d’un programme d’agriculture de rendement et d’une carte de crédit pour la cryptographie.

De plus, le prix est susceptible d’être encore augmenté par le fait qu’au quatrième trimestre de cette année, le jeton sera répertorié. À ce stade, si vous souhaitez utiliser un utilitaire RBIS, vous devrez acheter RBIS sur un échange.

Convivialité réelle

Une autre raison pour laquelle ArbiSmart grimpe constamment est qu’il offre un service vraiment utile. ArbiSmart est une plateforme de crypto-arbitrage automatisée sous licence européenne. Cela signifie que ça fait de l’argent en profitant d’inefficacité des prix. Ce sont de courtes périodes pendant lesquelles une crypto-monnaie est disponible à des prix différents sur plusieurs échanges en même temps.

24 heures sur 24, l’algorithme d’ArbiSmart scanne simultanément près de quarante échanges, suivant des centaines de pièces à la fois pour trouver et exploiter les inefficacités. Il achète automatiquement sur l’échange où la pièce est la moins chère puis, en une fraction de seconde, vend là où le prix est le plus élevé pour des bénéfices allant jusqu’à 45% par an.

Les inefficacités temporaires des prix résultent en grande partie des disparités dans le volume des échanges et la liquidité entre des bourses de tailles différentes et elles continueront de se produire avec la même régularité, même si le marché s’effondre soudainement, comme il l’a fait récemment. Cela fait d’ArbiSmart la couverture parfaite contre une autre tendance baissière, tout en offrant des bénéfices généreux, fiables et passifs.

Comme nous pouvons le voir, avec le crypto-arbitrage, les bénéfices sont prévisibles et cohérents. En fait, avec le calculateur de bénéfices d’ArbiSmart, vous pouvez saisir une période et un montant de dépôt pour voir exactement combien vous gagnerez en EUR.

Les rendements de l’arbitrage crypto commencent à 10,8% et atteignent jusqu’à 45% par an, selon la taille de votre investissement, et vous recevrez des intérêts composés sur ces revenus. Si vous décidez d’ouvrir un compte d’épargne bloqué pour une durée prédéfinie, vous pouvez également gagner jusqu’à 1% de plus chaque jour, aux niveaux d’investissement les plus élevés.

Une autre source de revenus est bien sûr les gains en capital que vous gagnez sur la valeur croissante de RBIS, qui a déjà augmenté de plus de 500 % et devrait augmenter de 2000 % d’ici la fin de 2021.

Encore une chose

Bitcoin a connu une course difficile jusqu’à présent en 2021 avec des prix atteignant un niveau record en avril, puis plongeant en mai avant le début de la reprise actuelle. Le RBIS, en revanche, n’a cessé d’augmenter depuis son introduction il y a tout juste deux ans.

Sans aucun doute, le jeton RBIS présente une opportunité d’investissement prometteuse. Il offre des bénéfices inégalés qui sont tout aussi fiables dans un marché haussier ou baissier. De plus, au cours des prochains mois, avec les différents développements en cours, la valeur de la pièce devrait augmenter de manière significative.

Vous voulez acheter RBIS ? Investissez maintenant !