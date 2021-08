La pièce Flow a augmenté de 114% au cours des 30 derniers jours – voici comment acheter Flow

L’industrie des applications décentralisées et des jetons non fongibles (NFT) est à la mode depuis la majeure partie de 2021 et un crypto appelé Flow vole la vedette. Au cours des 30 derniers jours, la crypto-monnaie Flow a augmenté de 114%.

En conséquence, les investisseurs en crypto-monnaie s’intéressent de plus en plus à la pièce et Invezz s’est rendu compte qu’il était temps de créer un article pour aider les parties intéressées à savoir comment et où acheter le jeton.

Pour en savoir plus sur Flow et comment et où l’acheter, faites défiler l’article vers le bas.

Comment et où acheter des pièces Flow en ligne

Si vous vous demandez comment acheter Flow, vous êtes au bon endroit. Comme pour toute autre crypto-monnaie, vous devez rechercher un échange crypto qui a inclus Flow, créer un compte, puis procéder à l’achat du nombre requis de pièces Flow.

Après des recherches approfondies par une équipe de professionnels d’Invezz, les bourses suivantes ont été sélectionnées comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter Flow.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que Flow Coin?

Flow coin est le jeton natif du réseau de blockchain Flow. Et au cas où vous n’auriez pas entendu parler de la blockchain Flow, il s’agit d’une blockchain qui a été créée pour aider à résoudre le problème d’évolutivité des NFT. Ses développeurs sont les mêmes développeurs qui ont développé le jeu CryptoKitties NFT qui a été initialement publié sur la blockchain Ethereum et qui, à un moment donné, a causé une congestion sur la blockchain Ethereum en raison d’une augmentation de sa popularité.

La blockchain Flow s’adresse aux développeurs de réseaux sociaux et de jeux blockchain. Fournit une meilleure solution pour les Dapps qui nécessitent des performances élevées.

Les développeurs, les validateurs et les utilisateurs utilisent le jeton FLOW pour participer au réseau Flow et gagner des récompenses. Il est également utilisé pour la gouvernance du réseau.

Devriez-vous acheter Flow aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto associée à une plate-forme NFT et que vous souhaitez également faire partie des décideurs sur cette plate-forme, vous pouvez acheter le jeton FLOW. Avec le jeton FLOW, vous pouvez également l’échanger sur la plupart des principales bourses.

Cependant, vous devez savoir qu’investir dans des crypto-monnaies est risqué en raison de la forte volatilité du marché et vous devez demander conseil lorsque vous investissez ou tradez.

Prévision de prix FLOW

Le prix de FLOW oscille entre 47 $ et 7 $ depuis un certain temps. Même si elle a connu une augmentation mensuelle de 114%, la pièce est en retracement et il serait difficile de dire avec certitude si le retracement représente une tendance baissière à long terme ou non.

Couverture des flux sur les réseaux sociaux

La pièce post Flow a augmenté de 114% au cours des 30 derniers jours – c’est ainsi que l’achat de Flow est apparu en premier sur Invezz.