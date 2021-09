La pièce Hegic est en hausse de 68% en 24 heures :

Le prix de la pièce Hegic est à la hausse depuis le 20 juillet et la tendance semble s’accélérer chaque jour. Il est en hausse de 80,1% au cours des 30 derniers jours et a affiché une augmentation de 68,7% au cours des dernières 24 heures. En conséquence, les investisseurs se bousculent pour la pièce de peur d’être laissés de côté, car il y a des spéculations selon lesquelles les prix augmenteront encore dans les mois à venir.

En raison de la demande croissante de pièces Hegic parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Hegic (HEGIC) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter Hegic (HEGIC) en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter Hegic (HEGIC) en ligne ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces HEGIC que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes où vous pouvez acheter Hegic (HEGIC) en ligne :

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Qu’est-ce que Hegic (HEGIC) ?

La pièce Hegic, notée HEGIC, est le token natif du protocole Hegic.

Si c’est la première fois que vous entendez parler du protocole Hegic, il s’agit d’un protocole de trading en chaîne qui utilise des pools de liquidité dans Ethereum et des contrats de couverture. Un contrat de couverture donne au commerçant le droit d’acheter et de vendre un actif dans une période déterminée. Ces contrats sont garantis par la liquidité qui y est bloquée et la machine virtuelle Ethereum (EVM), qui est celle qui exécute automatiquement le code du contrat (contrat intelligent).

HEGIC est un jeton utilitaire de jeton ERC-20 et, en tant que tel, est utilisé pour répartir les frais de transaction accumulés (ce qui est facturé pour la validation des transactions) entre les détenteurs de jetons dans le protocole Hegic.

Les détenteurs de jetons HEGIC peuvent également participer au vote du gouvernement du protocole Hegic.

Devriez-vous acheter des pièces Hegic aujourd’hui ?

La pièce Hegic a montré de grandes perspectives d’être une bonne opportunité d’investissement en raison de sa récente tendance à la hausse.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix des pièces de monnaie Hegic

Suite aux récents mouvements de prix, la pièce Hegic devrait poursuivre sa tendance haussière dans la partie restante de 2021. Cependant, il est toujours important de noter que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux de Hegic (HEGIC)

La durée maximale de détention des options sur Hegic a été abaissée 📆 de 90 à 30 jours 📅. Toutes les options précédemment acquises ne sont pas affectées par ce changement. Le max. période sera ajustée en fonction de la volatilité actuelle afin de protéger les LP actifs contre la vente de vol trop bon marché. pic.twitter.com/JiVBVH5xD2 – Hegic (@HegicOptions) 8 septembre 2021

