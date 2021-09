La pièce la plus courte nominée aux Oscars ne dure que 100 secondes | Divertissement

in

Le plus court métrage nominé aux Oscars est un court métrage en stop motion que l’on peut retrouver sur YouTube.

Quand il s’agit de parler des Oscars, il est très courant de se concentrer sur les grandes stars et les films qui remportent le prix final, cet Oscar tant attendu du meilleur film.

Malheureusement, à de nombreuses reprises, tous les Oscars “secondaires” sont relégués à de simples listes ou à s’accumuler parmi les récompenses obtenues par ces films qui ont balayé et emporté une multitude de statuettes, comme Titanic ou Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi.

Cependant, il existe des cas très curieux parmi ces “Oscars secondaires”, comme celui que nous rapportons aujourd’hui de la catégorie des Meilleur court métrage d’animation.

Nous devons revenir au 85e cérémonie des Oscars, en 2013, quand un joli court métrage d’animation intitulé Guacamole frais a été nommé. Adam Pesapane, dont le pseudonyme est PES, mais pas par Pro Evolution Soccer, est responsable de ce court métrage.

Fabriqué selon la technique de Stop motion, Fresh Guacamole voyez comment la sauce emblématique est préparée à l’aide d’objets typiques, tels qu’une grenade à main, des dés, des balles de golf et de baseball, une boule de billard, etc.

D’une durée de 100 secondes exactement, Fresh Guacamole est le plus court métrage (court-métrage) à avoir été nominé pour un Oscar. Il n’a pas gagné, l’honneur l’a pris Paperman, et parmi les prétendants figurait le court métrage Les Simpsons, Le jour le plus long de Maggie.

La bonne nouvelle est que vous pouvez profiter de l’intégralité du court métrage Fresh Guacamole sur YouTube. Sa simplicité et ses jeux de mots en font une pièce courte et intéressante à apprécier.

Vous pouvez également parier la dernière croquette avec vos amis et utiliser ce fait intéressant pour manger cette dernière et délicieuse bouchée. Ou peut-être pour jouer aux jeux-questionnaires, ça ne fait jamais de mal de gagner un fromage.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.