La pièce la plus délicate de la négociation de la réforme du travail : le licenciement

01/03/2022 à 07:12 CET

Rafa Bernardo

La possibilité d’une approbation sereine de la réforme du travail au Congrès s’éloigne devant l’insistance croissante des partenaires parlementaires de l’Exécutif à modifier aspects de la législation du travail de l’ère Rajoy qui sont restés sans réponse dans le pacte entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs : des matières telles que les indemnités de licenciement, l’autorisation administrative de l’eres ou le recouvrement des salaires des travailleurs licenciés injustement entre le moment du licenciement et la décision de justice, qui sont l’objectif déclaré par des forces telles que ERC, EH Bildu ou Más País. Au fur et à mesure que El Periódico de España avançait, ces groupes travaillent dans un front commun pour donner plus de pouvoir parlementaire à ces revendications, et dans cette perspective, le gouvernement et les agents sociaux se préparent à négocier.

Ce sont justement les sujets de gauche, ceux qui ont à voir d’une manière ou d’une autre avec les limogeages, ceux qui concernent le plus l’Exécutif et les agents sociaux, selon les sources de la négociation, car ce sont eux qui ont le plus CEOE : l’employeur a déjà prévenu à plusieurs reprises que si l’accord est touché, il se dissociera de l’accord et affronteront les futures négociations avec méfiance. Ces sources suggèrent que le problème principal est que « CEOE arrive avec très peu de marge de négociation parlementaire, après un accord qui n’a pas obtenu le soutien de certaines des principales associations patronales sectorielles et territoriales & rdquor ;, comme celle du domaine , celui du moteur , le madrilène ou le catalan.

L’autre exigence des groupements, un rôle accru des accords régionaux, va de soi que sera intégré au texte; Malgré le fait que l’association patronale soutient que cette mesure nuirait à « l’unité du marché & rdquor ;, la pression des groupes nationalistes de droite, comme le PNV, et le fait que les organisations qui composent CEOE ont déjà signé des centaines de les ententes provinciales et régionales jouent un rôle en faveur d’un changement en cette matière, surtout s’il est écrit « de façon légère, en pariant sur des ententes interfédérales ou avec d’autres formules qui ne proposent pas directement que l’entente régionale l’emporte sur la état un & rdquor;, souligne un dirigeant syndical.

Contre-offre au CEOE

La clé, alors, est de savoir comment introduire des changements qui peuvent être approuvés à la fois par la gauche parlementaire et les patrons ; pas une tâche facile. Les personnes consultées se sont engagées à approfondir restrictions sur l’externalisation, qui a déjà été abordée dans la réforme récemment approuvée, et dans des matières qui ont été abandonnées lors de la dernière phase des négociations pour amener l’employeur à conclure l’accord, comme le pouvoir des entreprises de modifier unilatéralement les conditions de travail de ses salariés. L’avantage de ces dossiers par rapport à celui du licenciement est qu’ils ont été débattus lors du dernier cycle de négociations, leur réouverture sera donc moins lourde pour le CEOE que de conclure des ruptures de contrat, sujet qui – en raison de la controverse – n’a jamais été discuté à la table de négociation. .

En échange des modifications pour plaire aux partenaires parlementaires, les négociateurs envisagent également un certain changement en faveur de l’association patronale. L’un des ajustements auxquels aspire CEOE, selon des sources commerciales, est une plus grande flexibilité en termes de temporalité pour les employés. contrats du secteur agricole, quelque chose qui -encore- a déjà été soulevé à la table de dialogue bien qu’il n’ait finalement pas été adopté.

L’ombre de l’Europe

Les modifications apportées au texte convenu avec le patronat et les syndicats doivent également tenir compte de Bruxelles, facteur qui pèsera sur les négociations avec les groupes. Et il ne faut pas oublier que la Commission européenne a averti à plusieurs reprises, en privé et en public, qu’un recul de certaines des réformes déjà approuvées par l’UE pourrait conduire à la arrêt de livraison de fonds européens.

L’Accord opérationnel le dit clairement, l’accord signé en novembre dernier entre le Gouvernement et la Commission européenne, dans lequel sont détaillés les mesures entreprises par l’Espagne et le calendrier de leur mise en œuvre : « la réalisation satisfaisante des jalons et des objectifs présuppose que les mesures liées à les jalons et objectifs atteints de manière satisfaisante précédemment n’ont pas été inversés par l’État membre & rdquor ;. Ainsi, si des modifications sont apportées à la réforme du travail (ou à toute autre) qui sont « de nature matérielle au point d’affecter l’évaluation déjà réalisée », le Gouvernement doit avertir Bruxelles et fournir des explications pertinent.

Le plan des syndicats : des réformes ‘par et par’

Outre le Gouvernement, dans les semaines à venir, les agents sociaux exerceront également leur influence sur les groupes parlementaires pour s’assurer que, s’ils introduisent des changements, ceux-ci sont compatibles avec le texte convenu avant la veille de Noël. Parmi les arguments que les syndicats mettront sur la table de partis comme ERC ou EH Bildu, comme ce journal l’a appris, c’est qu’une bonne partie de leurs revendications seront abordé dans les prochains mois: « Maintenant que nous avons terminé le dialogue à trois, nous allons faire pression sur le Gouvernement pour qu’il règle toutes ces autres questions en suspens : le coût du licenciement, l’autorisation administrative de l’eres & mldr; & rdquor; fait confiance à un dirigeant syndical. « Cela n’a pas besoin d’être avec une autre grande table de dialogue ; ce qu’on veut, c’est que toutes ces choses soient corrigées, même par petits morceaux, un par un & rdquor ;, explique-t-il.