La pièce meme Grumpy Cat augmente de 70000 $ pour les refuges pour animaux

Un Grumpy Cat NFT a rapporté plus de 80 000 $ tandis que la communauté des pièces de monnaie Grumpy Cat a gagné plus de 70 000 $ pour un refuge pour animaux.

Grumpy Cat Coin, ou GRUMPY, a donné 39 ETH d’une valeur de près de 70 000 $ au Sterling Animal Shelter dans le Massachusetts. En raison de l’évolution du prix de GRUMPY, c’est environ 10 000 $ de moins que ce qui est prévisible dans leur pôle social ci-dessous.

La pièce meme est fondée sur Tardar Sauce, le chat célèbre sur Internet bien connu pour son arrivée grincheuse continue. Sur le site Web du projet grincheux. finance, le côté déclare que leur accent est mis sur «faire des efforts fructueux pour tous les membres de notre communauté ainsi que pour le monde grâce à des œuvres de bienfaisance».

La pièce a été cotée sur Uniswap ce mois-ci, et $ GRUMPY a été ajouté à CoinGecko le 16 mars. Son prix a grimpé de 1K%, portant la capitalisation boursière de 5 millions de dollars à 50 millions de dollars et a eu un volume de négociation de plus de 18 millions de dollars en mars 17. Actuellement, le prix se situe à 0,0000000050 USD, en baisse de 30% 0,0000000074 USD par rapport à son niveau record il y a 2 jours. Cela peut ne pas sembler un prix aussi élevé, mais l’offre totale est de 1000 milliards, avec une offre mélangée de 450 milliards.

Les conteneurs de $ GRUMPY peuvent recevoir des récompenses de 1% de frais émotionnels sur toutes les transactions qui sont rapidement redistribuées à tous les détenteurs de la pièce. Le travail caritatif de la crypto-monnaie est principalement absorbé dans les refuges pour animaux, leur don au refuge Sterling Animal étant leur premier militant à ce jour.

Grumpy Cat n’est pas juste une crypto-monnaie – elle a également été transformée en NFT ce mois-ci. Le « Worst NFT Ever » auto-décrit dépeint une photo de Tardar Sauce et a fait 44 ETH d’une valeur d’environ 78K $ sur la base du marché NFT le 13 mars.

Le projet mené par la communauté comporte des éléments similaires à ceux de la communauté Dogecoin, qui a jeté la charité de la Fondation Dogecoin en 2014.

Doge commence peut-être à ébranler l’idée d’être une pièce de monnaie, car il a accru son élan pendant que Elon Musk et Mark Cuban le soutiennent publiquement. Les Dallas Mavericks cubains reçoivent désormais Doge comme paiement pour les billets et les marchandises, tout en prévoyant une fourchette de prix de 1 $ dans les prochains jours.