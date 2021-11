La pièce spectaculaire de Ja Morant dont tout le monde parle

Grizzly de Memphis Il a peut-être atteint ce niveau de maturité et de perspicacité qui leur permet de faire un saut qualitatif et de devenir la franchise révolutionnaire de la saison. Ils ont brillé d’une manière particulière lors de la victoire 108-106 contre pépites de Denver, avec 22 points de Jaren Jackson jr et 18 de Ja morant, le chef spirituel de l’équipe. La base électrique a laissé des pièces impressionnantes, en particulier l’une d’entre elles qui est devenue virale en raison de son énorme difficulté et de sa beauté.

