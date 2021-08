La pièce WiBX (WBX) a bougé de 79% au cours de la semaine dernière – Voici les meilleurs endroits pour acheter

La pièce WiBX (WBX) a déclenché une tendance haussière implacable le 23 août et a maintenu la tendance haussière à ce jour, propulsant la pièce de plus de 75% au cours de la semaine dernière. Cela a attiré l’attention des investisseurs et la plupart ont du mal à ajouter la pièce à leur portefeuille de crypto-monnaie.

En raison de la demande croissante de WiBX (WBX) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est le WiBX (WBX) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter du WiBX (WBX) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces WiBX (WBX) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces WiBX (WBX) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter WBX en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que le WiBX (WBX) ?

WiBX (WBX) est le jeton natif de l’écosystème blockchain Wibix basé au Brésil.

Si c’est la première fois que vous entendez parler du WiBX, il s’agit d’un écosystème décentralisé qui vise à décentraliser la publicité en permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs marques préférées et de gagner des récompenses en faisant mieux connaître les marques et en incitant les clients à acheter des produits de marque.

Les clients utilisent le jeton WBX pour acheter des produits et également pour récompenser ceux qui font la publicité des produits.

Devriez-vous acheter la pièce WiBX (WBX) aujourd’hui ?

Le WiBX (WBX) suit une tendance haussière implacable et s’il maintient cette tendance, ce serait certainement un investissement rentable.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix WiBX

Suite aux récents mouvements de prix, la pièce WiBX devrait poursuivre sa tendance haussière dans la partie restante de 2021 et dans le futur. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des réseaux sociaux WiBX (WBX)

Le jeton utilitaire WiBX (WBX) est répertorié sur https://t.co/6Eyd3V7k5g pour échanger ! 🔸 #Paire de trading : WBX / USDT ;

🔸 Les retraits seront activés dans 24 heures ;

https://t.co/DZuYDyt19l

🔸 https://t.co/sz4XSQEcsK #Wibx #WBX #Listing #Crypto #CryptoNews pic.twitter.com/Up8HHggt7q – ExMarkets (@ex_markets) 6 juillet 2020

Les jetons invendus et non alloués sont détruits #winbix #wbx #daico pic.twitter.com/uBlGJ46K0i – WINBIX (@WINBIX_channel) 16 juin 2019

