La pièce Wojak sera lancée la semaine prochaine

TL;Répartition DR

• Le jeton Wojak commencera une prévente le 27 septembre.

• La plateforme crypto financera des personnes ayant eu une mauvaise expérience dans le trading virtuel.

La pièce Wojak est un nouveau jeton entrant dans l’opinion des passionnés de crypto avec des promesses d’impacter le marché financier. La pièce devrait être lancée le 1er octobre.

Alors que le marché des crypto-monnaies dépasse actuellement plus de 8 000 jetons, de plus en plus de devises apparaissent. Bitcoin et des altcoins solides comme Ethereum ont créé un projet financier solide qui propose des changements à l’économie mondiale. Le protocole Wojak ne fait pas exception, car il se concentrera sur l’aide aux débutants dans le commerce de crypto.

La crypto-monnaie Wojak dédiée aux débutants en crypto

Bien que le marché de la cryptographie existe depuis plus de deux décennies, il a récemment été pris au sérieux. Après que les cryptos aient atteint des sommets historiques et qu’Elon Musk les ait adoptés, leur croissance a été exponentielle. Cependant, les gens ignorent encore ce nouveau modèle financier, c’est pourquoi ils ont besoin d’aide.

Wojak apparaît comme un jeton qui va forcément gérer tous ceux qui l’utilisent. Cette crypto-monnaie sera la première du genre à organiser des écoles de formation. L’objectif est de se renseigner sur le marché de la crypto facilement, en toute sécurité et avec tous les outils.

Le crypto entrera dans la liste des jetons caritatifs qui fonctionneront avec le réseau BEP20. Le protocole WOJ promet également de fonctionner comme un jeton de gestion à long terme.

La crypto-monnaie a été conçue pour afficher d’excellents rendements, à la fois pour les investissements et les revenus passifs. Les taux de commission de WOJ seront bas, et la formation que chaque utilisateur recevra sera gratuite.

La prévente WOJ aura lieu le 27 septembre

Les promoteurs de Wojak annoncent que la prévente débutera lundi prochain, le 27 septembre. Cette crypto-monnaie peut être achetée via des paiements PayPal ou par des cartes de crédit telles que Visa et MasterCard. Mais WOJ peut également être acquis en échangeant des crypto-monnaies telles que BNB, Tetra et Bitcoin.

Le protocole Wojak fonctionnera dans trois catégories d’investissement : les perdants crypto, les investisseurs à grande capitalisation et les traders amateurs.

Les perdants de la crypto auront la possibilité de demander un financement sur le site officiel de Wojak pour rejoindre le marché virtuel. Cependant, ils doivent convaincre le gestionnaire en expliquant à quel point ils ont eu une mauvaise expérience avec les cryptos.

Les gros investisseurs en capital seront ouverts à la négociation de WOJ, peu importe le montant d’argent qu’ils doivent mettre en jeu. Ce groupe d’investisseurs aura la meilleure gestion des crypto-monnaies pour gagner de l’argent depuis leur domicile.

Enfin, Wojak proposera aux traders amateurs une gestion sur les stratégies de trading les plus populaires. Ce groupe sera une priorité pour l’équipe qui cherche à doubler l’argent de l’investisseur initialement donné à l’entreprise. Le projet WOJ semble intéressant car il se concentrera sur des personnes inexpérimentées et résoudra les doutes des traders professionnels de crypto-monnaie.