La pièce Zuna ouvre une nouvelle ère dans les jetons déflationnistes et le NFT

Un nouveau jeton déflationniste fait sensation dans la communauté crypto ; La pièce Zuna lancée il y a tout juste un mois gagne déjà en popularité. De l’équipe derrière la pièce Zuna aux futurs projets qu’elle a planifiés, il est clair que cette crypto-monnaie sera digne d’attention. Les premiers adaptateurs seront sûrement satisfaits de leur investissement.

Actuellement, le projet en est encore à ses débuts et prévoit d’étendre ses utilisations au monde des crypto-monnaies. La plateforme utilise Binance Smart Chain, l’une des plus grandes chaînes du marché de la cryptographie. Le réseau Binance offre des frais extrêmement bas et des transactions rapides.

Zuna travaille d’arrache-pied à la préparation d’une collection NFT exclusive qui sera lancée au début de 2022. Suite à cette collection, Zuna commencera à créer un marché NFT partagé et un échange conçu pour de nouveaux projets. L’échange permettra aux développeurs de répertorier plus facilement leurs projets et aux investisseurs de trouver de nouvelles opportunités passionnantes auxquelles participer.

La plate-forme invite les premiers utilisateurs à faire partie de sa feuille de route innovante, visant à accroître sa crédibilité et sa domination parmi les jetons déflationnistes sur le marché actuel. Il prévoit d’élargir son marché en offrant des fonctionnalités avantageuses à ses utilisateurs tout en offrant des récompenses à ses détenteurs.

La stabilité et la croissance du fonds de liquidité de Zuna sont au centre de ses objectifs. Pour résoudre ce problème majeur sur les marchés de la cryptographie d’aujourd’hui, Zuna prend 5% de chaque transaction pour financer le pool de liquidités. Cela aidera à stabiliser un commerce sain et à prévenir de futurs problèmes à l’avenir.

Choisir la devise Zuna et ses avantages

Les mécanismes déflationnistes ont été un bon moyen d’augmenter le prix d’une devise à ce jour. Cependant, l’utilisation efficace de ce mécanisme nécessite une équipe dédiée pour l’accompagner. Zuna coin dispose d’une équipe de six personnes dédiée au développement de sa plate-forme tout en étendant sa présence sur le marché croissant de la cryptographie.

400 000 milliards de pièces de votre circulation totale seront brûlées pour réaliser votre vision déflationniste. Vous devez prendre note de vos Milestone Burns, le mécanisme utilisé par la plate-forme pour faire ressortir votre vision. Selon sa feuille de route, le mécanisme d’enregistrement augmente à mesure que les utilisateurs augmentent sur sa plate-forme. Faire partie de ce processus de croissance ne nécessite aucun effort de la part des utilisateurs.

L’une des caractéristiques les plus notables auxquelles les investisseurs doivent prêter attention est le système de récompense mis en œuvre par Zuna. Afin de récompenser les investisseurs, 5% de chaque transaction est partagé et redistribué à tous les détenteurs de jetons existants. Plus vous avez la pièce Zuna, plus vous obtiendrez de récompenses.

Stratégies marketing et croissance future

La mission principale de la pièce Zuna est de faire progresser votre communauté en pleine croissance. L’équipe derrière Zuna connaît bien la commercialisation de son projet et de ses services dans le monde des crypto-monnaies. De plus, il travaille en étroite collaboration avec les noms les plus influents du crypto-verse avec des plans pour progresser rapidement.

L’inscription à la bourse est une étape essentielle de la feuille de route de Zuna Coin, une étape potentielle pour développer votre communauté. Actuellement, PancakeSwap est l’échange exclusif offrant la pièce Zuna. Cependant, il est important de noter qu’au fur et à mesure que le projet grandira, il proposera Zuna sur plusieurs échanges différents.

La pièce Zuna réalise le potentiel croissant des jetons non fongibles, un secteur en plein essor au sein de l’industrie de la cryptographie. Sans aucun doute, les NFT seront l’avenir de ce que l’industrie de l’art et de la cryptographie a à offrir au monde financier. Au cours du premier trimestre de 2022, Zuna coin prévoit de publier une collection unique et limitée de NFT sur le thème des astronautes de 1969 commémorant l’atterrissage des États-Unis sur la lune.

Vous pouvez vous connecter avec Zuna et son équipe en suivant son Twitter ou en rejoignant son groupe Telegram en pleine croissance.