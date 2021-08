La pierre tombale du chanteur enseveli Lars Göran Petrov dévoilée

Lars-Göran “LG” Petrovles anciens camarades de groupe ont dévoilé la pierre tombale de sa tombe, plus de cinq mois après le pionnier ENTERRÉ et ANNONCE ENTOMBÉE chanteur est décédé après une bataille contre le cancer des voies biliaires. Il avait 49 ans.

Plus tôt cette semaine, les membres survivants de PARE-FEU et Petrovl’ancien membre du groupe dans ENTERRÉ, guitariste Ulf “Uffe” Cederlund, les deux ont partagé des photos de l’endroit où LGLe corps de a été enterré dans un cimetière à l’extérieur de Stockholm, en Suède. Vous pouvez voir les images ci-dessous.

En août 2020, Petrov Raconté Marteau en métal sur la façon dont il a découvert son cancer : “Il y a quelques mois. J’ai senti une bosse dans mon plexus solaire. Et je me suis dit : ‘D’accord, je vais l’ignorer.’ Mais ensuite ça a commencé à me faire mal, alors je suis allé chez le médecin, et ils l’ont radiographié rapidement et m’ont dit : « Vous devez aller chez le spécialiste. C’était bizarre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous ressentez. Tout votre corps se réchauffe.

Même si Petrov a révélé que son cancer était “incurable”, il a déclaré que les médecins “espéraient” pouvoir le traiter. “Je saurai quand je rencontrerai mon médecin, qui est le meilleur médecin en ce qui concerne ce cancer particulier”, avait-il expliqué à l’époque. “Etant jeune, le médecin a dit qu’il y avait, espérons-le, un moyen de le contrôler pour qu’il ne se propage pas, ou peut-être même le rende plus petit.”

ANNONCE ENTOMBÉE a été formé en 2014 lorsque Petrov et d’autres membres de ENTERRÉ a décidé de changer le nom du groupe afin d’éviter une bataille juridique avec ENTERRÉ guitariste Alex Hellid qui ne voulait pas que ses anciens camarades de groupe utilisent le ENTERRÉ sobriquet.

ANNONCE ENTOMBÉEle dernier album de, “Les entrailles de la Terre”, est sorti en août 2019 via Siècle des médias.

Hellid et Petrov avait été mêlé à une bataille juridique au sujet de la ENTERRÉ nom depuis plusieurs années. En 2014, Petrov aurait obtenu le droit d’utiliser le nom du groupe dans le cadre de futures activités d’enregistrement et de tournée, une décision qui Hellid fait appel sans succès. Le guitariste a ensuite déposé une marque pour la production de spiritueux sous le nom de “Enterré” nom. Ce mouvement ne convenait pas à Hellidl’ancien membre du groupe, qui a déposé une lettre de protestation contre Alexisde l’enregistrement du nom, affirmant qu’il pourrait être confondu avec les activités du groupe. Il a également dit que Hellid a agi de « mauvaise foi » lorsqu’il a enregistré son nom et qu’il y avait une volonté de « tromper le public ». PetrovLa protestation de , cependant, n’a trouvé aucune faveur auprès des Office suédois des brevets et de l’enregistrement, qui a rejeté ses allégations sur la question dans une décision de mars 2016.

Dans une interview avec Révolution-Musique.dk, Petrov a défendu la décision de son groupe de sortir des albums et de tourner sous le nom ANNONCE ENTOMBÉE. “Il fallait le faire, car sans album, on ne peut pas tourner”, a-t-il expliqué. “Je veux dire, vous pouvez faire une tournée, mais s’il y a sept ans entre les albums, c’est ridiculement long. Nous avons donc fait ce qu’il fallait, et nous avons fait ce que les groupes devraient faire, et font toujours – sortir un album et partir en tournée et headbanger et avoir un bon moment avec des amis, et c’est de cela qu’il s’agit.”

Il a poursuivi: “Il y avait trop de conneries – pleurer et pleurnicher à propos de choses. C’est tout simplement ridicule.

“Certaines personnes sont à l’aise de rester à la maison, mais ensuite, écartez-vous et laissez-nous faire notre truc.

“Nous avons ajouté deux lettres, mais c’est toujours le même groupe — [only] sans les gens qui veulent rester à la maison, ou prendre des millions d’années [coming up with] une [new] riff.”

On lui a demandé s’il pensait que le ENTERRÉ nom a été endommagé à la suite du drame entourant la scission avec Hellid et la décision de continuer comme ANNONCE ENTOMBÉE, Petrov a déclaré: “Non, pas vraiment. Un millier de personnes ont des milliers d’opinions différentes – bonnes et mauvaises. Mais nous faisons ce que nous pensions être juste. Et nous sommes ici en tournée, et c’est le plus important [thing], Je pense. Et laissez l’enfantillage de côté et jouez du métal, en gros.”



La pierre LG est enfin en place. C’est une pierre absolument magnifique, elle ne pourrait pas être plus parfaite. Un grand merci à Mogge… Publié par FIRESPAWN le mardi 24 août 2021

Publié par Ulf Cederlund le lundi 23 août 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).