La pile de la zone 120 de Google pourrait être le scanner de documents parfait pour la saison des impôts

L’incubateur interne Area 120 de Google vient de développer une nouvelle application appelée Stack. En tant que scanner de documents, cela peut ne pas sembler passionnant, mais ses nombreuses intelligence artificielle peuvent vous aider à garder une trace de vos documents, ce qui est toujours important lorsque la saison des impôts est proche. Il s’agit essentiellement d’une version spécialement conçue de Google Lens, disponible même pour les meilleurs téléphones Android bon marché.

Avec l’application, vous pouvez numériser un document tel qu’un reçu ou une facture, et l’application le catégorisera automatiquement et l’organisera dans une «pile». L’application utilisera l’IA pour «lire» ce qui se trouve sur le document afin de déterminer de quoi il s’agit. Il peut également extraire automatiquement des informations du document, telles que des dates, des montants et des numéros de compte, en ajoutant un contexte pertinent pour faciliter la recherche de documents. C’est similaire à certaines des nouvelles fonctionnalités de Microsoft Lens.

Compte tenu de la gestion des documents sensibles, vous pouvez définir l’authentification biométrique lors de l’ouverture de l’application. Vous avez également la possibilité d’enregistrer automatiquement des documents sur Google Drive. Les documents ne devraient pas occuper trop d’espace de stockage dans le cloud, mais cela vaut peut-être la peine de s’abonner à Google One pour plus d’espace.

Les développeurs ont utilisé l’IA de niveau entreprise de l’équipe DocAI de Google Cloud, basée sur la même technologie que celle utilisée pour analyser les documents d’entreprise. L’application en est encore à ses débuts, donc certaines informations qu’elle recueille à partir de documents peuvent être incorrectes, mais cela prend une grande partie du travail d’organisation des documents. Cela devrait être particulièrement utile aux professionnels ou à quiconque pourrait avoir besoin d’une organisation supplémentaire.

