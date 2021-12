La pilule antivirale de Covid devrait être la priorité du gouvernement, selon des initiés – « En train de dormir au volant » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Plusieurs pilules antivirales COVID-19 sont actuellement en attente d’approbation par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé. Selon Eddie Gray, président de l’Antiviral Taskforce, ils devraient bientôt être disponibles au Royaume-Uni.

Le groupe a été créé par le gouvernement britannique en avril 2021, plus d’un an après le début de la pandémie.

Des membres supérieurs du secteur de la santé se sont plaints de l’arrivée très tardive du groupe de travail, selon The Telegraph.

Jeudi, des initiés ont déclaré au journal que les efforts pour obtenir des antiviraux n’avaient été « rien d’aussi urgent » que le groupe de travail sur les vaccins.

Une source a déclaré : « Est-ce qu’ils dormaient au volant ? Probablement. »

Un autre a décrit le programme comme un « gâchis maladroit » avec « trop de cuisiniers », y compris des responsables de Whitehall ralentissant le processus.

Le Royaume-Uni a commandé 250 000 cours de la nouvelle pilule Pfizer, connue sous le nom de Paxlovid, après que les résultats des essais cliniques aient montré que les hospitalisations et les décès avaient diminué de 89 %.

Paxlovid s’est également avéré efficace contre la variante Omicron.

Le Royaume-Uni a également commandé 480 000 cures d’une autre pilule moins efficace, produite par Merck & Co Inc.

LIRE LA SUITE: Sunak en pourparlers pour renflouer l’hospitalité après l’augmentation des cas de Covid

Il a déclaré: «Le gouvernement doit commander des millions de cours, pas 250 000. C’est loin d’être suffisant.

« Ces médicaments changent vraiment la donne.

« Si nous avions montré plus d’urgence et soutenu les sociétés pharmaceutiques, nous aurions pu les obtenir beaucoup plus tôt pour Omicron.

« Si le groupe de travail sur les vaccins pouvait le faire si rapidement, veuillez faire le même effort dans les antiviraux.

«Nous ne devrions pas attendre l’approbation réglementaire pour obtenir des commandes importantes. Bien faire les choses pourrait être un jeu pour Covid.

« Nous parlons de sauver notre économie de centaines de milliards de livres des perturbations sans fin de Covid. C’est une évidence.

Un cours de pilules antivirales Pfizer coûte environ 375 £.

Le traitement consiste en 30 comprimés pris sur cinq jours, les patients prenant deux des nouvelles pilules de Pfizer et un médicament anti-VIH à faible dose connu sous le nom de ritonavir.

Mais la pilule pourrait être maîtrisée par le virus car elle continue de muter.

Tout comme les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques, les virus peuvent devenir résistants aux antiviraux.

Sir John Bell, professeur Regius à l’Université d’Oxford, a déclaré que les commandes relativement modestes du gouvernement étaient « prudentes » car les médicaments de Pfizer risquaient d’être « explosés ».

Il a ajouté : « Si nous pouvons voir quelques autres bons antiviraux arriver sur la colline, et nous pourrions bien dans le mois ou les deux prochains, alors la combinaison de ces médicaments est clairement la voie à suivre.

« Et cela pourrait s’avérer assez intéressant. Mais vous pourriez dépenser beaucoup d’argent avec les pilules Pfizer et n’avoir en fait pas beaucoup d’impact sur les maladies graves. »