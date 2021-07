La pilule contre le coronavirus fait de MRK Stock un achat solide

in

Merck (NYSE :MRK) a fait l’actualité ces derniers temps pour la recherche d’une éventuelle pilule qui traiterait Covid-19. La pilule contre le coronavirus a entraîné une augmentation du stock de MRK.

L’action a connu une évolution en douceur au cours de l’année et se négocie presque au même niveau que l’année dernière. Il s’élevait à 72 $ en juin 2020 et s’échange aujourd’hui à 77 $. Cela montre que le titre n’est pas volatil malgré les changements dans l’industrie pharmaceutique.

Je suis optimiste sur le stock et je pense que la société pourra tirer profit de la pilule contre le coronavirus cette année. Les actions pharmaceutiques sont actuellement des choix chauds et il y a beaucoup à faire pour Merck. Dans cet esprit, examinons le cas d’investissement pour les actions MRK.

Un accord de 1,2 milliard de dollars

L’industrie pharmaceutique a vu beaucoup de choses au cours de la dernière année. Avec le début de la pandémie, les sociétés pharmaceutiques ont eu la possibilité de gagner beaucoup d’argent. Il y avait aussi un risque associé à tous les avoirs en bourse et c’est vrai avec les sociétés pharmaceutiques à grande capitalisation. Toutes les entreprises ont réagi à la pandémie de différentes manières, mais elles ont essayé de gagner de l’argent de la meilleure manière possible.

Pour sa part, Merck a décroché un accord de 1,2 milliard de dollars avec le gouvernement américain pour fournir 1,7 million de doses de son traitement au molnupiravir qu’elle développe avec Biothérapeutique Ridgeback.

La pilule serait utilisée pour traiter le Covid-19 chez les patients qui ont une maladie préexistante. D’ici la fin de l’année, la société s’attend à avoir plus de 10 millions de cours de thérapie.

Le molnupiravir fait actuellement l’objet d’essais de phase 3. Merck envisage également de soumettre des demandes d’utilisation ou d’approbation d’urgence aux organismes de réglementation en dehors des États-Unis et est en pourparlers avec les pays qui souhaitent conclure des accords d’achat anticipé pour la pilule. Cette pilule augmentera considérablement les ventes et les revenus de l’entreprise en 2021.

Si Merck parvient à signer des accords d’achat anticipé avec d’autres pays, le stock de MRK montera en flèche.

De solides perspectives d’avenir

Au premier trimestre, Merck a annoncé un bénéfice de 1,40 $ par action et les ventes se sont élevées à 12,1 milliards de dollars, ce qui n’était pas impressionnant, mais les prévisions sont haussières et la société a le potentiel de répondre aux projections.

Il s’attend à gagner 6,48 à 6,68 dollars par action et à déclarer des ventes de 51,8 à 53,8 milliards de dollars au cours de l’année.

Les ventes de son médicament contre le cancer Keytruda contribuent de manière significative aux ventes et aux revenus totaux et la société espère qu’elle continuera à le faire.

De plus, l’UE a récemment approuvé le Keytruda de la société pour les patients atteints d’un cancer de l’œsophage. La société a plusieurs médicaments en préparation qui soutiennent les perspectives solides et les projections futures.

La ligne de fond

Je suis optimiste sur le titre et je pense qu’il s’agit d’un achat à long terme. Le plus grand avantage de posséder l’action est le versement de dividendes constant. Si vous êtes un investisseur qui génère des revenus passifs grâce à des dividendes, les actions MRK sont celles à posséder. La société a versé des dividendes en espèces régulièrement et bénéficie d’un rendement de dividende de 3,3%.

L’analyste de Mizuho Securities, Mara Goldstein, a une cote d’achat sur l’action et un objectif de cours de 100 $. L’analyste estime que la société dispose d’un certain nombre de candidats potentiels qui peuvent générer des revenus élevés et une croissance à long terme.

De plus, sur 11 analystes sur TipRanks, huit ont une cote d’achat et trois ont une cote de conservation pour l’action avec un objectif de cours moyen de 90 $.

Même si nous gardons la pilule Covid de côté, Merck a le potentiel de générer des revenus grâce à plusieurs médicaments et c’est un jeu pharmaceutique idéal.

En bref, l’action MRK est un achat solide comme le roc.

