La pilule Covid-19 de Merck ou la pilule covid de Pfizer, laquelle est la plus efficace ?

Dans le but de gérer la situation de pandémie de coronavirus à travers le monde, Pfizer Inc et Merck & Co ont mis au point des médicaments/pilules antiviraux expérimentaux qui peuvent aider ceux qui risquent de tomber gravement malades avec le virus. Les résultats des essais pour les deux pilules ont jusqu’à présent montré des résultats prometteurs. Les deux médicaments sont actuellement étudiés pour voir s’ils peuvent tous les deux prévenir l’infection chez les personnes exposées au coronavirus mortel.

Laquelle des deux pilules est la plus efficace ?

D’après les chiffres des essais présentés par les deux sociétés, il est clair que Pfizer propose une pilule plus efficace. Cependant, les données complètes n’ont pas encore été fournies par Pfizer. Le résultat de l’essai de Pfizer a montré que sa pilule réduit considérablement les risques d’hospitalisation ou de maladie grave ou même de décès de 89% chez les patients infectés par covid-19 lorsqu’elle est administrée dans les trois jours suivant l’apparition des symptômes, tandis que lorsqu’elle est administrée dans les cinq jours suivant l’apparition, elle peut réduire la chance de 85 pour cent. Dans les deux cas, les risques de décès restent considérablement faibles.

Pendant ce temps, parlant de Merck, il a déclaré le 1er octobre que sa pilule réduisait le risque de maladie grave, de décès ou d’hospitalisation d’environ 50% lorsque la pilule est administrée dans les cinq jours suivant l’apparition de la maladie. La société, cependant, n’a fourni aucune donnée sur les patients recevant le médicament dans les trois jours suivant l’apparition de Covid. Le médicament de Pfizer s’appelle Paxlovid et le médicament de Merck porte le nom de marque Lavgevrio en Grande-Bretagne, où il a déjà obtenu l’approbation des régulateurs.

Qu’est-ce qui rend ces médicaments importants?

Le monde est disponible avec le vaccin contre le covid pour empêcher l’infection de pénétrer dans le corps alors qu’il n’y a pas d’options de traitement disponibles pour les personnes infectées par le covid. Les médicaments aideront à traiter ceux qui ne sont pas assez malades pour être hospitalisés mais qui risquent de contracter une maladie grave.

Dosage

Les deux médicaments seront administrés aux patients covid pendant cinq jours. Alors que le régime de Pfizer est de trois pilules le matin et trois pilules le soir, le médicament de Merck (quatre pilules) sera consommé jour et nuit.

Qu’en est-il de la sécurité ?

Les deux sociétés ont pour l’instant publié des données très limitées sur les traitements, mais ont exprimé une forte confiance dans leur sécurité. Selon la déclaration de Pfizer, citée dans Indianexpress.com, les patients qui ont reçu la pilule ont subi des effets indésirables, pour la plupart légers. Et 1,7 pour cent des patients ont signalé des effets secondaires graves après avoir reçu le médicament et 6,6 pour cent des patients sous placebo. Merck, d’autre part, a déclaré que 12 pour cent des patients recevant son médicament et 11 pour cent des patients sous placebo ont eu des événements indésirables.

Qu’en est-il des fournitures?

Pfizer et Merck feraient tous deux des efforts pour étendre la portée mondiale de ses médicaments. Pfizer s’attend à produire plus de 1 80 000 cycles de son médicament d’ici la fin de cette année, avec une production d’au moins 50 millions prévue pour l’année à venir, 2022. Merck s’attend à produire 10 millions de cycles de son médicament d’ici la fin de cette année, avec au moins 20 millions qui devraient être produits l’année prochaine.

Coût des médicaments

Selon les rapports, les pays du monde entier négocient actuellement les prix avec Pfizer et Merck. Le gouvernement américain, cependant, fournit gratuitement des vaccins et des traitements liés au covid à ses résidents. Le président Joe Biden a assuré que le gouvernement américain avait déjà obtenu des millions de doses du traitement de Pfizer. « Merck a un contrat de 1,2 milliard de dollars pour fournir aux États-Unis 1,7 million de cours de son médicament – ​​soit environ 700 dollars par cours, a rapporté Indianexpress.com. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a également obtenu 250 000 cours du médicament de Pfizer, dont les prix ne sont toujours pas dans le domaine public.

