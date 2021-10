La pionnière des droits civiques Claudette Colvin, qui a refusé de céder un siège de bus, cherche à effacer un record

Claudette Colvin, qui a été arrêtée à l’âge de 15 ans pour avoir refusé de céder sa place dans un bus de Montgomery, en Alabama, à un Blanc, demande maintenant la radiation de son dossier d’arrestation.

Une équipe juridique représentant Colvin a déclaré à CNN qu’elle prévoyait de déposer des documents pour que le dossier de la femme de 82 ans soit effacé.

Sur cette photo de mars 2020, la pionnière des droits civiques Claudette Colvin s’exprime sur scène lors du sommet Embrace Ambition 2020 à New York. (Photo : Craig Barritt/. pour la Fondation Tory Burch)

Colvin a été arrêté en mars 1955 et inculpé de deux chefs d’accusation de délit d’infraction à l’ordonnance d’isolement de la ville et d’un chef d’accusation d’agression contre un policier. CNN a obtenu une copie du procès-verbal d’arrestation, qui indiquait qu’« il y avait deux femmes de couleur assises en face de deux femmes blanches, qui ont refusé de se déplacer vers l’arrière avec le reste des femmes de couleur ».

« Claudette Colvin, 15 ans, femme de couleur, a refusé », indique le record de 1955. « Nous avons alors informé Claudette qu’elle était en état d’arrestation.

Selon un rapport de NPR, Colvin a été condamné par un tribunal pour mineurs et placé en probation. Cependant, elle n’a jamais été avisée que sa probation était terminée.

« Je suis une vieille femme maintenant », a déclaré Colvin dans une déclaration sous serment. « La suppression de mes dossiers signifiera quelque chose pour mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et cela signifiera quelque chose pour les autres enfants noirs.

Colvin a été arrêtée pour avoir refusé de céder son siège à Montgomery plus de neuf mois auparavant Rosa Parks, mais elle n’était pas considérée comme un cas modèle pour un boycott à l’échelle de la ville et est restée largement méconnue en tant que pionnière des droits civiques. Parks a ensuite été proclamée « mère du mouvement des droits civiques modernes ».

À l’âge de 20 ans, Colvin a quitté l’État de l’Alabama. Pourtant, selon les rapports, elle et sa famille vivaient dans la peur de ce qui se passerait si elle revenait un jour en raison de son statut probatoire peu clair.

« Depuis lors, sa famille vit avec cette peur terrible », a déclaré l’avocat de Colvin, Philippe Ensler. « Malgré toute la reconnaissance de ces dernières années et les tentatives de raconter son histoire, rien n’a été fait pour effacer son record. »

Ensler a déclaré que les documents qu’il envisage de déposer cette semaine viseront à sceller, détruire et effacer les dossiers du cas de Colvin.

Colvin et son avocat ont noté que son statut de probation « trouble » jetait une ombre sur sa vie et avait un impact sur sa famille. « Ma condamnation pour avoir défendu mon droit constitutionnel a terrorisé ma famille et mes proches, qui savaient seulement qu’ils ne devaient pas parler de mon arrestation et de ma condamnation parce que les gens en ville me connaissaient comme » cette fille du bus « », a affirmé Colvin.

