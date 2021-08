La pionnière Rebecca Welch vise le rôle d’arbitre de Premier League et veut inspirer une nouvelle génération d’officielles

Les arbitres sont connus pour leurs décisions en une fraction de seconde sur le terrain et il est peut-être ironique que Rebecca Welch ait décidé de prendre le coup de sifflet sur l’impulsion du moment.

«J’avais 27 ans, ce qui est considéré comme assez tard, et un de mes amis était arbitre. Pour faire court, elle a en quelque sorte dit: “Si vous pensez que c’est aussi facile, faites-le”. C’était vraiment ça. J’ai de quoi lui être reconnaissant. Elle a définitivement changé ma vie de la meilleure façon possible », a déclaré Welch, s’adressant exclusivement à talkSPORT.

.

Welch innove en tant que première femme arbitre de la Ligue de football

Même si elle n’aime pas le terme, l’officielle de l’EFL est devenue une sorte de pionnière pour les jeunes femmes à la recherche d’une carrière dans le football professionnel au Royaume-Uni, étant devenue la première femme à être nommée sur la liste nationale des arbitres, ce qui signifie qu’elle prendre en charge les matches de Ligue 1 et 2 cette saison.

Cela s’est avéré être un tourbillon de douze mois pour la femme de 37 ans, qui a été mise sous les projecteurs en avril lorsqu’elle est devenue la première femme à arbitrer un match de l’EFL lorsqu’elle a supervisé la victoire 2-0 de Port Vale sur Harrogate.

Aux côtés de l’assistante de Premier League Sian Massey-Ellis et de l’arbitre française Stephanie Frappart, Welch a montré qu’il existe un moyen pour les femmes d’obtenir des postes de haut niveau dans le football masculin, mais les choses auraient pu être différentes si elle avait décidé de continuer à travailler pour le NHS.

Welch déclare : « Je dis toujours que je travaille dans le NHS ; ne vous inquiétez pas, je n’étais pas responsable de la chirurgie à cœur ouvert ou quelque chose comme ça ! Mais j’ai travaillé pour la BSA [Business Services Authority] [and] c’est un rôle important qu’ils jouent là-bas. J’y ai travaillé pendant 17 ans et j’ai vraiment adoré.

.

Massey-Ellis a aidé à ouvrir la voie à d’autres femmes officielles comme Welch

“Je ne voulais pas vraiment avoir à prendre cette décision, mais j’en suis arrivé au point où je voulais tout mettre dans l’arbitrage et leur soutien était là et ils ont dit:” Écoutez, il y a une offre d’interruption de carrière “, alors j’ai l’a pris.

« Touchez du bois, jusqu’à présent, c’était la bonne décision et je reste toujours en contact avec eux et je fais des petits trucs comme des présentations pour eux. J’espère pouvoir revenir quand ma carrière d’arbitre sera terminée.

Welch a régulièrement dirigé des matchs de la Ligue nationale et de la Super League féminine au cours des dernières années, mais ne sera pas ralenti par la pression supplémentaire qui accompagne le passage à l’EFL.

L’officielle du Nord-Est était l’arbitre de la finale de la FA Cup féminine entre Manchester City et Everton à Wembley en novembre et pense que son expérience au niveau local lui a donné la meilleure préparation possible pour sortir sur la grande scène.

Elle dit: «Quand j’ai commencé il y a 11 ans, je n’aurais jamais pensé que je serais dans une position où j’entame une saison avant l’EFL. Évidemment, il y a des nerfs là-bas, ce que je pense est normal. Je suis juste excité d’y aller et de commencer à courir.

“J’ai fait quelques matches après le match d’Harrogate et les joueurs disaient:” Bien joué “, et de même dans la WSL, notant la réussite et s’avançant et nous donnant une tape dans le dos, ce qui était génial.

.

La saison dernière, Welch a pris en charge un match entre Harrogate et Port Vale avec un énorme succès

«Mais le match démarre et cela revient à cette relation joueur/arbitre. Je suppose que c’est un peu comme nous, car nous aimons voir les gens bien faire sur le terrain et c’était également réciproque avec les joueurs, donc c’était agréable à voir.

« Je dirais que mon métier a vraiment été appris à la base. Venir à la base était vraiment important pour moi [in terms of] travailler avec beaucoup de clubs et vraiment me développer à travers ces ligues, car maintenant je suis à un niveau où je fais la WSL et je sors dans l’EFL qui pour moi, sont à un niveau comparable.

“C’était plus le jeu de base qui m’a donné les outils et l’expérience d’apprentissage pour non seulement aller là-bas et appliquer les lois du jeu, mais aussi apprendre à gérer un match de football, car vous avez des personnalités différentes dans chaque équipe différente. C’est une compétence importante à apprendre et non une compétence que l’on peut apprendre du jour au lendemain.

Ces dernières années, il y a eu une progression rapide pour les arbitres qui ont excellé au niveau inférieur de la ligue, avec maintenant Chris Kavanagh, officiel de la Premier League, un excellent exemple.

Kavanagh est passé de la direction des matches de Ligue 2 à la Premier League en l’espace de trois ans et a depuis arbitré des matches en Europe.

Devenir la première femme à arbitrer en Premier League est désormais l’une des prochaines cibles de Welch, mais elle tient à inspirer davantage de femmes à prendre le sifflet en cours de route.

“Je pense que pour tout arbitre qui est sur la voie de la promotion, qu’il s’agisse de la base ou des ligues professionnelles, vous voulez toujours la prochaine étape”, a-t-elle terminé.

.

Welch vise maintenant une montée en puissance avec la Premier League et le championnat son prochain objectif

« Vous ne voulez pas rester à un niveau. Vous voulez toujours être aussi bon que possible, donc je pense que ce désir et cette motivation sont toujours là, pas seulement pour moi mais pour tous les arbitres.

« C’est toujours là et je pense que si ce n’était pas le cas, tu ne le ferais pas. Vous voulez donner le meilleur de vous-même chaque semaine et si vous faites de votre mieux, j’espère que vous passerez à autre chose. Ce [refereeing in the Championship and Premier League] est l’aspiration. Je suis conscient que je ne rajeunis pas. Mes yeux sont sur le prix à la minute. Je vais m’installer et voir où nous mèneront les 12 à 18 prochains mois.

«Je vais être honnête avec vous, si quelqu’un a dit pionnier, je n’étais pas vraiment sûr de ce que c’était. Maintenant, plus encore, je le fais, car je comprends l’importance d’avoir des modèles à suivre et à aspirer à être. Même si je n’inspire pas quelqu’un à devenir arbitre, vous voulez que quelqu’un s’engage dans le sport et si cela le rend heureux, alors vous voulez qu’il le fasse.

«Nous devons amener les filles à arbitrer, mais nous devons également les retenir, nous devons donc faire beaucoup de travail au niveau local pour les soutenir. Comme pour tout, lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, vous êtes un peu inquiet, mais si vous êtes soutenu tout au long de ce processus, il y a de fortes chances que vous y excelliez.

«Je dis toujours à nos jeunes filles qui arrivent maintenant que cela peut être une carrière pour elles. [In] les dix prochaines années, cela pourrait être votre travail à temps plein. Il y a une carotte au sommet pour tous ceux qui le souhaitent et tous ceux qui sont prêts à travailler assez dur pour y arriver.

