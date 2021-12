La pique entre Cristiano et Cassano : « Faites comme Messi »

12/05/2021 à 14:49 CET

L’ex-madridista Antonio Cassano il les avait avec Cristiano Ronaldo, comme l’a révélé l’ancien footballeur sur la chaîne Twitch de Christian Vieri, BoboTv.

Selon lui, la star portugaise a écrit à l’attaquant désormais à la retraite pour récriminer quelques mots qu’il a tenus à propos de CR7. En fait, la morsure entre Cassano et Christian Il vient de loin, et l’Italien ne se tait pas quand il en a l’occasion.

« Cristiano m’a écrit sur WhatsApp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et pour les buts qu’il a marqués, et pour ce qu’il représentait. Je n’ai pas peur de dire la vérité, je fais face au monde entier, du Pape à la dernière personne sur cette terre, « Cassano a commencé par dire. » J’ai dit à Cristiano Ronaldo, que si manquer de respect c’est dire ça Il n’y a qu’un seul Ronaldo et il est le ‘Phénomène’, et que Messi est bien meilleur que lui, ce n’était pas un manque de respect. Je lui disais la vérité, que Messi est bien meilleur que lui et qu’il n’y a qu’un seul Ronaldo. »

Pour tout cela, Cassano a poursuivi son anecdote et, encore une fois, a nommé Messi, dans ce cas, pour lui donner un exemple sur le plan personnel.

« J’ai appelé Gigi Buffon et lui ai demandé si elle avait donné mon numéro à quelqu’un. Elle a confirmé qu’elle avait donné mon numéro à l’attaché de presse et il l’a donné à Cristiano. Elle m’a envoyé des messages disant ‘J’ai beaucoup d’argent, j’ai marqué plus de 750 buts Vous n’en avez marqué que 150 dans toute votre carrière. J’ai dit ce que je pense et je ne pense pas que ce soit une merde, c’est une opinion personnelle, parce qu’il l’a fait avec moi », a poursuivi Cassano. « Je me demandais pourquoi une personne fait quelque chose comme ça. CRistiano Ronaldo a tout, il vit serein, calme et détendu, au lieu d’aller voir ce qu’on dit ou ne dit pas de vous, faites comme Lionel Messi, prenez exemple sur lui, qui est une personne qui s’en fout tout le monde, au lieu d’aller voir qui en parle, envoie-moi un message, celui-ci ou l’autre. «

« Buffon et Chiellini Tu sais que ça m’a rendu fou Cristiano, mais qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Quel problème as-tu ? », a-t-il terminé.