La pique entre Ricky Rubio et Facu Campazzo : ils ont failli en venir aux mains

Couper entre Ricky Rubio et Facu Campazzo aux Cavs-Nuggets hier matin. L’Espagnol a reçu le ballon dans le coin, a truqué le triple et l’Argentin l’a raté avec sa jambe, ce que Ricky Rubio n’a pas du tout aimé, qui a affronté l’ancien joueur du Real Madrid et lui a reproché l’action. Ils se sont affrontés, ont dit deux ou trois choses et leurs compagnons les ont séparés. Rien de plus. Continue à jouer …

#NBA Des choses se sont fait mordre entre Facundo Campazzo et Ricky Rubio… pic.twitter.com/CeUr9gbmOQ – Faute technique (@falta_tecnica) 26 octobre 2021