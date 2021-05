La pire association de boxe

Pour paraphraser cette fan de boxe bien connue Jane Austin, il est universellement reconnu qu’un organisme de sanction ayant besoin de frais doit travailler avec des promoteurs et un promoteur de n’importe quel statut doit être en manque de combat pour le titre. Ça arrive. C’est une réalité de la vie en boxe et si cela ne conduit pas quelqu’un à se faire visser sérieusement (Désolé Jane), alors cela maintient les roues huilées. Cependant, il me semble qu’il doit y avoir une limite à ne pas franchir. Un promoteur ne devrait pas demander à un organisme de sanction de faire quelque chose qui ternirait gravement la réputation de l’organisme de sanction (le cas échéant) et l’organe de sanction ne devrait pas se pencher au point qu’il serait prêt à se prostituer (désolé Jane) moyennant des frais de sanction. .

Un cas typique de la ligne est floue bien au-delà de tout point raisonnable était la suggestion que le combat de Mahmoud Charr avec Christian Lovejoy serait pour une version du titre des poids lourds WBA. Cela semble maintenant s’être estompé, mais le fait que, grâce à l’influence de Don King, Lovejoy ait continué à apparaître et à sortir des classements WBA en soi était honteux. Lovejoy a un bilan de 19-0 avec les 19 victoires par KO / TKO et sur la base de ce record, certains fans pourraient penser que sa notation n’était pas inacceptable, mais en obtenant la note de Lovejoy à la fois King et WBA est allé bien au-delà de ce qui devrait être acceptable. et je n’ai encore entendu personne a été même légèrement surpris par son comportement

Pour faire valoir mon cas, je crois qu’il y a certains faits concernant «l’impressionnant» de Christopher Lovejoy que les fans de boxe devraient savoir afin qu’ils puissent évaluer si je suis injuste envers les parties impliquées. Lorsque vous examinez les records des combattants, Lovejoy a battu une histoire d’horreur qui se déroule. Les noms ne sont pas pertinents. Les archives de ses 19 victimes sont:

0-0-0 * Jamais eu de combat auparavant

0-0-0 *

14-3-1

1-2-1

0-0-0 *

3-13-2

0-0-0 *

0-7-0 # N’avait jamais gagné un combat auparavant

0-9-0 #

1-3-1

4-23-2

0-12-1 #

4-27-0

1-4-1

3-7-1

2-14-0

0-3-0 #

6-50-2

12-15-1

Le total des victoires / défaites et des nuls pour ses adversaires est de 51 victoires, 192 défaites et 19 nuls. 26 de ces victoires provenaient de deux de ses adversaires, donc les 17 autres n’avaient que 25 victoires entre eux. Le combat des Charrs soulève une autre question. Les WBA ont:

Super Champion: Anthony Joshua

Champion du monde: Trevor Bryan

Champion OR: Robert Helenius

Le 5 juin, Daniel Dubois combat Bogdan Dinu pour le titre provisoire WBA

Charr est champion en récréation, mais si Charr combat et bat Lovejoy, il redevient actif alors peut-il toujours être champion en récréation? Sinon quel titre aura-t-il?

Le combat entre Dinu et Dubois est un autre exemple (et il y en a beaucoup) de WBA qui dépasse la ligne.

Dinu était n ° 9 dans les notations WBA émises le 31 octobre 2018

Il est tombé au 13e rang des classements émis les 30 novembre et décembre 2018 après avoir été éliminé par Jarrell Miller. Il a été exclu des notes du 31 janvier 2019, mais a été rétabli dans les notes émises le 28 février 2019 au n ° 14 et figurait toujours dans les notes au n ° 14 le 31 mars 2019, bien qu’il ait été éliminé par Kubrat Pulev le 23 mars 2019.

Il a été classé n ° 14 dans les classements publiés les 30 avril 2019 et mai 2019.

Il a été exclu des classements pour juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 et pour janvier, février mars et avril 2020.

Les notations émises le 30 avril par la WBA indiquaient:

«À cause du coronavirus, la boxe comme tous les autres sports a été forcée de s’arrêter. Tous les boxeurs conserveront leur classement jusqu’à ce que nous reprenions nos activités normales. “

La WBA a recommencé à publier ses notes avec son numéro du 30 juin 2020 avec Dinu non noté et il n’était pas dans leurs évaluations pour juillet, août ou septembre.

Rien de tout cela n’est trop controversé, mais le marais est juste au coin de la rue.

Dinu a combattu le 3 octobre son premier combat de 2020 en battant Frank Bluemle qui avait perdu 6 de ses 8 derniers combats par KO / TKO avec 5 de ces pertes de KO / TKO survenues au cours des trois premiers tours

Dinu ne figurait pas dans les notations WBA émises le 31 octobre 2020

Dans les classements WBA émis le 30 novembre 2020, Dinu n’ayant pas été noté au cours des 17 derniers mois est soudainement apparu au n ° 9 avec le combat Bluemle, son seul concours au cours des dix mois précédents.

Dinu ne s’est pas battu depuis ce combat d’octobre 2020, mais dans les classements WBA du 30 avril 2021, il est maintenant passé au n ° 2 sans avoir un seul combat et combattra Daniel Dubois le 5 juin pour le titre intérimaire WBA

Cette situation a deux facettes. Le premier est évidemment l’inexplicable ascension de Dinu. Pour la seconde, j’ai vérifié deux ans en arrière et malgré quelques victoires impressionnantes de Dubois, il n’a été noté par la WBA que le 31 mars 2021 – quatre mois après sa défaite de kayo contre Joe Joyce! Outre la question évidente sur l’entrée soudaine de Dubois après une défaite, il y a aussi la question de savoir pourquoi d’autres combattants beaucoup moins méritants ont été notés et Dubois ignorés et pourquoi des combattants plus méritants n’ont pas la possibilité de disputer le titre provisoire de la WBA.

Désolé les gars, la ligne a été tracée dans le sable et la WBA vient de jeter du sable dans vos visages collectifs – encore une fois.