“La pire attraction de Londres” – réactions à la nouvelle colline de Marble Arch

La colline de Marble Arch a fait l’objet de critiques… et de blagues.

Les plans d’une colline artificielle et temporaire de 25 m à Marble Arch ont été dévoilés pour la première fois en février en réponse au fait qu’Oxford Street et le quartier plus large du West End de Londres étaient frappés par trois fermetures.

Le conseil municipal de Westminster a déclaré que la colline artificielle grimpable faisait partie d’une refonte plus large de 150 millions de livres sterling d’Oxford Street et s’attendait à ce que l’attraction soit visitée par jusqu’à 200 000 personnes.

Malheureusement, depuis l’ouverture de la nouvelle attraction de 2 millions de livres la semaine dernière, les touristes se sont plaints de ne pas voir les “vues sur le centre de Londres et Hyde Park” depuis le paysage promis.

Au lieu de cela, les visiteurs ont découvert des décombres, des travaux de construction et des échafaudages depuis la plate-forme recouverte de gazon brun. Certains se sont même tournés vers les médias sociaux pour se plaindre – souvent avec des résultats amusants.

Le monticule a été construit à côté de l’arche de marbre

La colline de Marble Arch a été construite sur un grand monticule de terre pour créer une plate-forme offrant une vue sur Hyde Park et le West End. Il a ouvert ses portes plus tôt cette semaine et fonctionnera pendant six mois.

Les visiteurs, les propriétaires d’entreprise et même l’orchestre Philharmonia de Londres l’ont qualifié de “colline de décombres”, “la pire attraction de Londres” et similaire à “sept minutes de travail sur Minecraft”.

Après le lancement désastreux, le conseil municipal de Westminster a déclaré que les visiteurs de la première semaine recevraient un remboursement et une deuxième visite gratuite.

Voici néanmoins quelques-unes des réactions amusantes sur les réseaux sociaux :

Le monticule en arc de marbre est la pire chose que j’aie jamais faite à Londres pic.twitter.com/njmpOFxrbf – Emma Wright (@emmabethwright) 27 juillet 2021

Le monticule de Marble Arch a une véritable énergie graphique PSOne. pic.twitter.com/lhKjlcFsBt – Matthew Highton (@MattHighton) 27 juillet 2021

J’adore le monticule de Marble Arch. pic.twitter.com/E2RPAwjfDM – Ben (@velzzb) 27 juillet 2021

pour le prix d’entrée, vous pouvez simplement prendre le métro jusqu’à Primrose Hill ou Hampstead Heath et avoir de bien meilleures vues https://t.co/Ak7eHFzTpW – Simon Brackenborough (@sbrackenborough) 27 juillet 2021

qu’est-ce qui a de meilleurs graphismes, le monticule de Marble Arch ou Stone Hill de Spyro 1 ? pic.twitter.com/6dYj58qLim – Joel (@HiJoelSmith) 27 juillet 2021

Quiconque paie 4,50 £ pour gravir une colline artificielle à Marble Arch doit faire examiner sa tête. Il y a de vraies collines, avec des vues protégées, à moins de 15 minutes en métro de là. Comme Primevère. – Jarv (@Jarv_1978) 28 juillet 2021

Save £2m, close Oxford st to traffic for a weekend and create a giant picnic area. Get us eating and drinking in the space and we’ll buy stuff from the shops. Simple. Don’t need a bloody big hill that charges me to go up it. What were they thinking? 😳 https://t.co/rGX5PfMMDM — Kerrie Fuller (@Kerrie_Fuller) July 24, 2021

Je n’avais pas entendu parler de la Fake Hill à Marble Arch jusqu’à il y a quelques jours et maintenant je suis convaincu que c’est une sorte d’installation artistique sur l’inutilité. – Jon Dryden Taylor (@jondrytay) 27 juillet 2021

La colline de Marble Arch était-elle construite pour que les vieux gars puissent monter et descendre pour collecter des fonds pour le NHS pic.twitter.com/7bk1FpezO1 – Josh Barrie (@joshbythesea) 27 juillet 2021

Je suis allé au Marble Arch Mound aujourd’hui. Sa construction a coûté 2 millions de livres sterling et c’était aujourd’hui le jour du lancement, mais c’était quand même assez calme. Voici un court fil avec des informations. Premièrement, les dessins du plan d’origine et la description marketing ne correspondent pas tout à fait à la réalité. pic.twitter.com/Km4YFbxySm – dan barker (@danbarker) 26 juillet 2021

Une fois que la colline artificielle sera prête à être abattue, les arbres et le paysage utilisés pour la construire seront déplacés vers d’autres parties du district et de la communauté locale.

Avant Covid-19, la popularité du West End attirait des millions de touristes à Oxford Street et ses environs. Rien d’étonnant donc à ce que le quartier souffre d’une baisse colossale de la fréquentation depuis le début de la pandémie.

La chef du conseil municipal de Westminster, Rachael Robathan, a déclaré en février que la colline de Marble Arch était une tentative pour attirer l’attention sur la région, qui, selon elle, est de plus en plus négligée en tant que destination du centre de Londres.

Avec la nouvelle colline visant à attirer les acheteurs vers Oxford Street et ses environs alors que les restrictions continuent de s’assouplir, le conseil devrait également apporter des améliorations provisoires à ce qui est la rue principale la plus fréquentée du Royaume-Uni – comme des espaces piétonniers plus larges, plus d’arbres et de verdure le long des rues , et un nouvel éclairage.

Le Conseil de Westminster a déclaré que les billets n’étaient plus en vente pour cette semaine et ne peuvent être réservés qu’à partir de début août. Les détenteurs de billets peuvent demander un remboursement.

