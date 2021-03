La pire chose à propos de la capitulation sportive de Kristi Noem, ce sont ses mensonges ⋆ .

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a soulevé des préoccupations valables lorsqu’elle a renvoyé le projet de loi 1217 à la législature de l’État pour des changements de «style et de forme». Mais deux des amendements proposés au projet de loi que les législateurs ont rédigés pour empêcher les hommes de concourir en tant que femmes dans des événements sportifs, associés à la rotation depuis que Noem a annoncé qu’elle ne signerait pas HB 1217 tel que rédigé, donnent le jeu du gouverneur: Elle a cédé.

Comme je l’ai expliqué plus tôt cette semaine, HB 1217 se composait à l’origine de quatre sections, la section 1 prévoyant que les équipes sportives élémentaires, secondaires et collégiales doivent être définies comme masculines, féminines ou mixtes, indiquant ensuite que les équipes ou les sports désignés comme féminins sont « Disponible uniquement pour les participants qui sont des femmes, en fonction de leur sexe biologique. »

La section 2 contenait ensuite des exigences de rapport que les parents mandatés (ou les élèves de plus de 18 ans) vérifient chaque année l’âge de l’élève-athlète, le sexe biologique basé sur la génétique et la biologie de la reproduction, et si l’élève a pris des «médicaments améliorant la performance, y compris stéroïdes anabolisants »l’année précédente. En vertu de l’article 2, un organisme parrain, s’il avait des «motifs raisonnables» de croire que l’information était fausse, pouvait retirer l’élève de l’équipe et interdire toute participation ultérieure.

De simples changements résoudraient les préoccupations exprimées par Noem

Noem a déclaré que ces exigences de rapport annuel étaient lourdes et s’est dit préoccupé par le fait que les «médicaments améliorant la performance» ne restaient pas définis. Elle a donc proposé de supprimer la section 2 dans son intégralité et de laisser la section 1 s’occuper de la détermination du sexe biologique «comme indiqué sur le certificat de naissance ou l’affidavit fourni lors de l’inscription initiale conformément au §13-27-3.1».

Si Noem avait limité ses changements de «style et de forme» à cette modification mineure de l’article 1 et omis l’article 2 du projet de loi, sa prétention d’avoir des problèmes avec le langage de la loi aurait eu plus de poids. Alors que le Dakota du Sud aurait pu définir les «médicaments améliorant la performance» dans la réglementation, le principal objectif de la loi serait resté: la protection des opportunités féminines en athlétisme.

Cet objectif pourrait encore être atteint dans le Dakota du Sud sans vérification annuelle de l’âge, du sexe biologique et de la confirmation de ne pas utiliser de médicaments améliorant la performance. Baser la participation sportive sur le sexe biologique tel qu’il est enregistré sur un certificat de naissance «fourni lors de l’inscription initiale» pourrait suffire étant donné que le paragraphe 13-27-3.1 du Dakota du Sud exige actuellement que les parents fournissent le certificat de naissance de leur enfant lorsque l’enfant commence l’école.

La modification de Noem a donc permis une solution de contournement simple qui répondait à ses préoccupations tout en maintenant le standard biologique du sexe pour la participation sportive. Un autre ajustement de la langue, précisant que le certificat de naissance fourni doit être une copie de celui initialement délivré par un État, pourrait garantir que le document présenté ne provient pas d’un État qui réémet des certificats de naissance affirmant un faux sexe.

Noem a demandé de vider la facture, pas de correctifs techniques

Le problème, cependant, est que Noem a fait deux autres choses qui ont complètement vidé le projet de loi. Premièrement, elle a omis les étudiants des collèges des protections de la loi. Deuxièmement, elle a ordonné au législateur de supprimer dans son intégralité l’article 4 du projet de loi.

Prenons d’abord le deuxième amendement. L’article 4 du projet de loi prévoyait un droit d’action privé pour les étudiants privés d’une opportunité sportive ou autrement lésés par des violations de HB 1217. Le droit d’intenter une action en vertu de l’article 4 était largement rédigé et prévoyait à la fois une injonction et des «dommages-intérêts pécuniaires, y compris pour préjudice psychologique, émotionnel et physique subi, honoraires et frais d’avocat raisonnables et toute autre réparation appropriée. »

Le gouverneur a qualifié cette disposition de «rêve d’avocat de première instance» et s’est dit préoccupé par les litiges coûteux chaque fois qu’un étudiant ne faisait pas partie d’une équipe sportive, puis a affirmé plus tard qu’un autre athlète avait utilisé des médicaments améliorant la performance. Encore une fois, le gouverneur soulève des préoccupations valables, même si la raison pour laquelle elle ne les a pas soulevées avec les législateurs il y a des mois semble suspecte. Mais les préoccupations légitimes de Noem ne justifient pas la suppression totale d’un droit privé d’action, car sans droit de poursuite, une fille ou une jeune femme reste sans recours si une école refuse de se conformer à la loi.

Les changements de Noem rendraient le projet de loi sans dents

Si Noem avait vraiment cherché à «fixer» la loi, plutôt que de la vider de son sens, elle aurait présenté des recommandations «de style et de forme» à l’article 4 qui réduisaient la portée du droit privé d’action. En supprimant l’exigence de rapport de la section 2 sur les drogues améliorant la performance, le gouverneur a déjà répondu à la crainte que cette disposition déclencherait une vague de poursuites judiciaires.

De plus, si Noem restait préoccupé par la création d’une incitation à intenter une action en justice, une révision du «style et de la forme» qui limitait le droit privé d’action à une demande de redressement par injonction éliminerait le motif monétaire. Cet amendement permettrait alors aux filles et aux femmes confrontées à des concurrents masculins, en violation de la loi, de intenter une action en justice pour obtenir une injonction ou une ordonnance du tribunal, obligeant le district scolaire ou le programme sportif à se conformer au mandat de la section 1 selon lequel les sports ou équipes féminines sont limités aux femmes. les athlètes.

Sans la section 4, HB 1217 est édenté. Et il n’y a vraiment aucune raison légitime de terminer l’élimination du droit pour une étudiante-athlète de poursuivre en justice en vertu de la loi alors que Noem aurait pu plutôt proposer un droit d’action privé plus restreint, que ce soit pour une injonction uniquement ou pour une indemnité monétaire limitée, telle que pour une opportunité de bourse perdue.

L’élimination des femmes collégiales du projet de loi, cependant, a agité le drapeau de la reddition. Bien que cela soit assez mauvais en principe, la tournure de Noem, son manque de sincérité et maintenant se moquer de ceux qui critiquent sa décision ont aggravé les choses.

Substituer le spin à l’honnêteté

La rotation a commencé immédiatement lorsque Noem a renvoyé le projet de loi à la Chambre avec une lettre affirmant que «l’approche adoptée par le projet de loi 1217 de la Chambre est irréaliste dans le contexte de l’athlétisme collégial. Noem a ensuite écrit que «le Dakota du Sud a montré que nos étudiants athlètes peuvent rivaliser avec n’importe qui dans le pays, mais concourir sur la scène nationale signifie se conformer aux organes directeurs nationaux qui supervisent l’athlétisme collégial. Bien que je ne sois certainement pas toujours d’accord avec les mesures prises par ces organismes de sanction, je comprends que l’athlétisme collégial nécessite un tel système – un patchwork de cinquante États n’est pas réalisable.

Retirer les athlètes collégiaux des protections du HB 1217, la déclaration de Noem impliquait ainsi, était nécessaire pour garantir que les étudiants athlètes du Dakota du Sud puissent continuer à concourir dans les événements de la National Collegiate Athletics Association (NCAA). Cependant, comme je l’ai détaillé plus tôt cette semaine, la NCAA n’oblige pas les équipes collégiales à ouvrir les équipes féminines aux athlètes masculins, mais prévoit plutôt une exception restreinte qui permet – mais n’oblige pas – les athlètes masculins à concourir en tant que femmes après traitements de suppression de la testostérone pendant une année complète.

La déclaration de Noem a fait plus que simplement déformer la politique de la NCAA; il a suggéré que les athlètes féminines collégiales du Dakota du Sud seraient privées de la possibilité de pratiquer des sports universitaires si HR 1217 s’appliquait aux établissements postsecondaires. La NCAA, cependant, n’a jamais suggéré (du moins publiquement) qu’elle punirait les athlètes féminines pour les lois adoptées par leur État d’origine en les interdisant de participer aux événements sanctionnés par la NCAA.

Pourtant, Noem a continué à faire valoir cette fausse peur lors de sa conférence de presse plus tôt cette semaine, déclarant: «Si le Dakota du Sud adoptait une loi contre [the NCAA] politique, ils prendront probablement des mesures punitives contre nous. Cela signifie qu’ils pourraient retirer leurs tournois de l’État. Ils pourraient retirer des matchs à domicile. Ils pourraient même empêcher nos athlètes de jouer dans leurs ligues. C’est leur prérogative. Ainsi, un combat qui ne protège pas vraiment le sport féminin et ne permet pas aux femmes de concourir nuira en fin de compte aux familles du Dakota du Sud. »

Refuser de répondre à des questions légitimes

Puis, lorsqu’elle est apparue dans l’émission télévisée de Tucker Carlson, Noem a de nouveau insisté sur ce point de discussion lorsqu’elle a expliqué que l’inclusion des sports universitaires dans le projet de loi du Dakota du Sud «permettrait seulement à la NCAA d’intimider le Dakota du Sud et cela empêcherait en fait les femmes de participer. dans le sport collégial.

L’affirmation de Noem était suffisamment choquante pour que Carlson l’interrompe pour obtenir des éclaircissements: «Comment ce projet de loi empêcherait-il les femmes de jouer dans le Dakota du Sud?» Noem a toutefois esquivé la question et a souligné que les «juristes» étaient convaincus que le Dakota du Sud ne pouvait pas gagner dans un procès contre la NCAA.

J’ai contacté le directeur des communications de Noem, Ian Fury, pour obtenir ses commentaires. Mais alors que Fury avait le temps de faire un blitz aux médias pro-Noem avec un évent sur la «culture conservatrice de l’annulation», il n’avait pas assez de bande passante pour clarifier comment HB 1217 empêcherait les femmes du Dakota du Sud de participer à des sports collégiaux.

Plus important encore, j’ai demandé si «la NCAA [had] a indiqué que les athlètes universitaires du Dakota du Sud seraient empêchés de participer aux événements parrainés par la NCAA. Ou la NCAA avait-elle menacé de refuser les privilèges d’hébergement dans le Dakota du Sud?

Les réponses à ces questions sont importantes, et leur poser ce n’est pas intimider Noem, comme elle l’a suggéré sur Carlson. Soit la NCAA a menacé à tort de punir les athlètes féminines des collèges, soit Noem a déformé la justification de sa décision et a cédé en raison du préjudice économique causé à son état.

Dis juste la vérité, Kristi Noem

Si tel est le cas, ce serait compréhensible, mais au moins être honnête. Dites à l’Amérique que son obligation est envers ses électeurs du Dakota du Sud et que la Chambre de commerce, Amazon et la NCAA ont menacé le bien-être économique de ses citoyens et que, étant donné qu’aucun homme biologique ne participe actuellement aux sports féminins de la NCAA dans le Dakota du Sud, elle doit mettre les préoccupations des familles du Dakota du Sud avant de signer le HB 1217.

Beaucoup à droite seraient encore déçus, voire en colère. Après tout, si vous ne pouvez pas rester ferme sur quelque chose d’aussi scientifiquement incontestable que le sexe biologique, quel espoir reste-t-il pour notre pays? De plus, si les mamans et les papas à travers l’Amérique se battent contre les commissions scolaires et les districts scolaires, pour être fustigés comme des fanatiques, et si des individus, comme Jack Phillips, et des groupes moins puissants, comme les Little Sisters of the Poor, ne capitulent pas devant l’économie. pressions, nos puissants dirigeants peuvent faire mieux.

Bien que Noem préfère naturellement éviter de faire face au poids économique d’une confrontation avec la NCAA, si elle menait, d’autres suivraient. C’est ce que veulent les conservateurs. C’est ce qu’ils demandent. Noms des noms. Exposez les menaces. Restez ferme et invitez les autres à se battre contre la NCAA et réveillé les entreprises américaines. Dirigez vraiment la coalition.

Si la NCAA riposte, appelez publiquement le Texas et la Floride, deux puissances sportives, à refuser d’organiser des tournois. Demandez aux collèges et universités religieux (dont la plupart ont en vigueur une règle similaire basée sur le sexe pour les compétitions sportives) de le faire également. Nous ne pourrons peut-être pas gagner contre la NCAA au tribunal, mais nous n’en avons pas besoin. Les gouverneurs comme Noem ont juste besoin de diriger.

Si Noem n’est pas prête pour la tâche, ou si elle croit que son devoir envers ses électeurs du Dakota du Sud exige qu’elle accorde la priorité à leurs intérêts monétaires, très bien. Mais n’agitez pas le drapeau blanc de la capitulation et dites-moi que vous faites simplement signe à votre coalition de se joindre à vous.

Margot Cleveland est une collaboratrice principale de The Federalist. Cleveland a servi pendant près de 25 ans en tant que juriste permanent auprès d’un juge d’appel fédéral et est un ancien membre du corps professoral à temps plein et instructeur auxiliaire au College of Business de l’Université de Notre-Dame.

Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre privé.