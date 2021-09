La pire chose à propos de Wear OS 3 pourrait être en mesure de sauver la plate-forme

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs, Android est le système d’exploitation informatique le plus populaire au monde. Il y a plus d’utilisateurs d’Android que d’utilisateurs d’iPhone et encore plus d’utilisateurs d’Android que d’utilisateurs de Windows. C’est incroyable ce que Google a pu faire avec la plateforme en 10 ans. Mais Google n’est vraiment pas la raison pour laquelle Android est devenu si populaire.

Nous savons tous à quel point Android peut ressembler à différentes marques de téléphones ou même à différents téléphones de la même marque. Cette C’est pourquoi il y a plus de 2 milliards d’utilisateurs. Avec Android, Google a utilisé ce système pour donner envie aux fabricants et aux opérateurs téléphoniques de l’utiliser car tout le monde peut gagner plus d’argent. L’argent est ce qui compte ici, et il y en a beaucoup pour tout le monde.

Wear OS 3 est arrivé avec la Galaxy Watch 4, et nous voyons quelque chose de très similaire. Il s’agit d’un appareil portable sous Android Wear avec Bixby au lieu de Google Assistant (bien que l’assistant puisse arriver), il est lié à Samsung Health ainsi qu’à Google Fit, et a même besoin de l’application Samsung Galaxy Gear pour l’utiliser au lieu du “normal” Application Wear OS à chaque montre Wear OS avant son utilisation. C’est à la fois génial et terrible.

Comme Android, c’est le premier ingrédient qui fait tout gâcher. Oui, Android était un horrible gâchis qui méritait tout le ridicule des fans d’iOS et Apple a jeté son chemin. Les fabricants étaient libres de sortir des téléphones utilisant des versions vieilles de deux ans. Aucune entreprise en dehors de Google n’envoyait de mises à jour de sécurité et de corrections de bogues régulières, et de nombreuses applications ne fonctionnaient pas sur de nombreux téléphones. Ces problèmes ont été pour la plupart résolus, mais tous les articles que vous lisez sur la grande histoire d’Android doivent être mis en balance avec les faits laids ici.

Les années désordonnées d’Android étaient le résultat d’une décision tactique de Google.

Mais ce gâchis n’était pas un accident. Google était prêt à laisser Android résoudre ces problèmes, car s’asseoir et laisser les autres entreprises faire presque n’importe quoi avec le logiciel signifiait plus de chiffres. Si un fabricant de téléphones pouvait remplir le téléphone d’applications sous licence d’autres sociétés, il y avait plus de chances que de l’argent soit gagné. Si un fabricant de téléphones pouvait remplir un téléphone d’applications pour ses propres services, il y avait plus de chances que de l’argent soit gagné. Si un fabricant de téléphones pouvait transformer la façon dont Android envisageait quelque chose de mieux, de l’argent pourrait être gagné. Et si un fabricant de téléphones pouvait vendre des téléphones sans se soucier de les mettre à jour, il y avait (malheureusement) de l’argent à gagner.

N’oubliez pas que les transporteurs étaient également impliqués. En fait, Verizon est l’une des principales raisons du succès d’Android. Il était une fois, tout le monde voulait un iPhone, mais aux États-Unis, cela signifiait que vous deviez utiliser AT&T pour en avoir un. Quand Android est arrivé, Google et Motorola ont travaillé avec Verizon pour fabriquer le Motorola Droid original, et il s’est vendu comme une traînée de poudre. Verizon avait un smartphone de classe mondiale à offrir à ses clients, et nous n’avons pas eu à passer à AT&T une fois que nous avons échangé nos BlackBerries. Sans Verizon, Android n’aurait peut-être pas été un succès, et Google le sait.

Entrez Samsung, le géant de la salle, et Wear OS 3. Wear OS est une plate-forme mourante. Je sais qu’il a beaucoup de fans qui ne veulent pas lire ces mots, mais c’est vrai. Les ventes diminuent au lieu de croître, la plupart des montres vendues qui l’utilisent ne sont pas aussi bonnes que la concurrence, et les développeurs d’applications s’en moquent. C’est une vraie formule pour l’obsolescence. Avant la série Galaxy Watch 4, Samsung se fichait de Wear OS parce que sa propre plate-forme Galaxy Watch était meilleure à tous égards, et Samsung le savait.

Quelles que soient les concessions que Google ait faites à Samsung, cela en valait probablement la peine à long terme.

Personne en dehors de Samsung et de Google ne sait exactement ce qui s’est passé entre les deux sociétés pour faire monter Samsung à bord du train Wear OS, mais tout ce que Google a dû concéder en valait probablement la peine. Samsung peut désormais se soucier de construire sa marque et son écosystème Galaxy sur Wear OS au lieu de construire à partir de zéro. C’est un peu comme si Toyota construisait un châssis et un moteur génériques que Honda utiliserait à l’intérieur d’une voiture. Oui, j’aime les analogies avec les voitures. Combat moi.

Samsung profitera de cette opportunité pour créer la meilleure montre connectée Android. La série Galaxy Watch 4 n’est sortie que depuis environ une semaine, et il est déjà facile de voir qu’elle est bien meilleure que toute autre chose sous Wear OS. Samsung continuera à trouver des moyens de rendre ses propres appareils portables meilleurs et uniques, car Google n’oblige plus les entreprises à tout faire à la manière de Google.

Google sait qu’il pourrait ouvrir une boîte de Pandore ici. Samsung n’est pas un problème. Oui, il y a longtemps, Samsung a fait un gâchis d’Android, mais il a tout trié et a gagné sa position comme l’un des meilleurs fabricants de téléphones au monde. Cela ne va pas faire le même gâchis de quelque chose de beaucoup plus simple que vous portez sur votre poignet en tant que compagnon de votre téléphone. Mais Samsung n’est pas la seule entreprise à fabriquer des montres sous Wear OS.

La première montre Android était également de Samsung.

Encore une fois, nous devons nous tourner vers les téléphones Android. Il est temps pour un autre avis impopulaire : je ne pense pas que vous devriez jamais acheter un téléphone Motorola. Ce sont généralement d’excellents téléphones à des prix imbattables, mais ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Motorola a promis et a rompu toutes ses promesses concernant la mise à jour et la réparation des téléphones de milieu de gamme qu’il vend, mais ce que vous achetez aujourd’hui pourrait être ce que vous avez jusqu’à ce que vous en ayez marre et que vous trouviez une corbeille. Motorola a fait une autre promesse avec le modèle Motorola Edge 2021. Espérons qu’il garde celui-ci.

Il y aura des montres Wear OS 3 que vous ne devriez pas acheter.

Quelle entreprise qui fabrique des appareils portables Android sera le prochain Motorola ? Je ne pense pas que nous atteindrons le point où vous pourrez acheter des montres Wear OS pour 75 $ dans un dépanneur (oui, vous pourriez trouver des tablettes chez Flyin’ J’s pendant un certain temps), mais c’est très attrayant pour une petite entreprise qui pense qu’il peut gagner de l’argent rapidement. En tant que système d’exploitation, Wear OS est facile à utiliser, facile à personnaliser et gratuit. C’est un gros tirage, et pas seulement pour les entreprises que vous connaissez comme Fossil ou Garmin.

Google est prêt à laisser Wear OS devenir un peu le bordel, mais je suis presque sûr que la plate-forme ne se dégradera pas dans l’Android de 2017, où tout était nul. Mais d’autres entreprises essaieront de le faire, ce qui signifie plus de montres pour plus de personnes dans toutes les gammes de prix. À mesure que le nombre de plates-formes augmente, l’ensemble de l’écosystème Android en bénéficiera. Nous pourrions aussi.