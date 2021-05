La pire classe Evah? | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Daniel Pipes est diplômé de Harvard en 1971, la même année où Paul et moi avons obtenu notre diplôme de Dartmouth. Au malheur de Daniel, l’un de ses camarades de classe était Chuck Schumer. Schumer, l’année suivante, était l’un de mes camarades de classe à la faculté de droit. Heureusement, je ne me souviens pas de l’avoir rencontré. Daniel écrit:

«La pire classe de tous les temps»: c’est ainsi que Nathan Pusey, alors président de Harvard, a décrit ma cohorte de premier cycle de 1971.

Quelle époque, où un administrateur de collège disait une chose pareille!

Avec un demi-siècle de loisir pour contempler ce jugement amer, j’ai conclu qu’il avait à peu près raison. Bien sûr, on ne peut pas en être sûr, car personne ne peut connaître toutes les 385 classes de finissants de Harvard. Je peux affirmer, cependant, que le nôtre n’était pas seulement irréprochable à l’université – ce que Pusey a observé et condamné – mais au cours des cinquante années qui ont suivi, quand il s’est activement associé à la dégradation de l’enseignement supérieur et de la culture américaines.

C’est une chose d’être stupide quand on a 19 ans. C’est autre chose d’être complètement stupide quand on a 50 ans.

Nous sommes entrés dans une université libérale en 1967 et avons quitté une université radicalisée quatre ans plus tard. Pensez aux innovations: cours réussite-échec, représentants des étudiants dans les comités de titularisation, départements et majors «études» politisés, pertinence du nouveau critère. De plus, la vie étudiante a été transformée grâce au logement mixte, à la natation nue mixte et à la fin du code vestimentaire, du ROTC et des pariétaux. (À titre expérimental, demandez à une personne de moins de 70 ans ce que signifient les pariétaux.)

Il h. À Dartmouth, nous n’avions pas de natation mixte nue. D’ailleurs, nous n’avions pas d’étudiantes, point final. Sans parler des nus.

Christi Gloriam («Pour la gloire du Christ») a été la devise de Harvard au cours de ses deux premiers siècles. Pour s’adapter à différentes époques, cela a été changé en Veritas laïque en 1836. Cette devise étant à nouveau terriblement dépassée, elle doit être remplacée de toute urgence. Notre promotion de 71 devrait proposer la Propagande. Ce terme latin a plusieurs avantages: il date commodément de 1622, ou juste avant la fondation de Harvard en 1636; il ne nécessite aucune traduction en anglais; et il capture précisément le nouvel esprit de Harvard que notre classe promeut avec brio.

Presque tous les établissements d ‘«enseignement supérieur» aux États-Unis ont subi une décentralisation similaire. Pipes comprend ce qui a été perdu:

Nous avons été parmi les derniers à recevoir une éducation solide, exigeante et apolitique; pour cela, je suis profondément reconnaissant. J’ai appris des maîtres de leur métier. Guidé par eux, j’ai écrit de la musique classique, perplexe sur la géométrie différentielle, mémorisé les dynasties chinoises, compris l’importance de Marsile de Padoue, trébuché sur la grammaire arabe et apprécié l’impact de la guerre des Six jours. J’apprécie cette formation d’autant plus que peu d’étudiants de premier cycle expérimentent quelque chose comme ça (et, étant le parent d’un junior d’université, je le connais de première main).

Triste mais vrai. Paul et moi ressentons la même chose. À une seule exception dont je me souviens, je n’ai jamais eu la moindre idée des opinions politiques de mes professeurs. Pourquoi cela arriverait-il même?

Passons au sénateur Schumer:

Notre cohorte a fait sa part pour transformer les idées folles de l’étendue de notre tour d’ivoire il y a un demi-siècle en une folie devenue dogme chez la moitié de la population américaine. Notre camarade de classe Chuck Schumer symbolise cette extension. Pendant les années de révolution de Harvard, il était président des Jeunes Démocrates. Aujourd’hui, il est le chef de la majorité du Sénat américain. Dans les deux cas, il a triangulé entre les modérés et les radicaux; dans les deux cas, il a fini par faciliter l’extrémisme. Son apprentissage à Harvard l’a bien préparé à la démolition nationale aujourd’hui. C’est notre lamentable héritage.

Je ne peux pas défendre ce que certains éléments de ma génération ont fait pour saper la civilisation américaine. Tout ce que je peux dire, c’est que certains membres de notre génération – Paul, Scott et moi pour n’en citer que quelques-uns des moins importants – ont fait ce que nous pouvions pour riposter.