La pire nouvelle de l’iPhone 13 à ce jour vient d’être à nouveau confirmée

L’iPhone 13 d’Apple est à l’état sauvage, des millions de personnes ayant acheté l’un des quatre nouveaux modèles d’iPhone. Nous avons enfin pu voir les premiers tests réels impliquant les nouveaux combinés. Nous avons déjà vu des tests d’endurance de la batterie et plusieurs tests de chute, qui complètent les examens réguliers et les examens de l’appareil photo. Comme pour chaque génération d’iPhone, le démontage d’iFixit intervient peu de temps après le lancement, et l’organisation de réparation a de nouveau livré. Le premier démontage de l’iPhone 13 Pro est disponible en ligne, nous montrant toutes les différences entre la génération actuelle et les combinés précédents. Le démontage a également confirmé une surprise inattendue de Face ID qui sera une terrible nouvelle pour tous ceux qui cherchent à réparer leurs téléphones iPhone 13 plus tard.

Le démontage de l’iPhone 13 Pro

Comme toujours, iFixit a mis la main sur les téléphones iPhone 13 à la date de sortie et a commencé son démontage vendredi. Il a fallu quelques jours pour comprendre tous les secrets du nouvel iPhone avant de mettre en ligne le guide de réparation complet.

iFixit a expliqué chaque étape impliquée dans le démontage de l’iPhone 13 Pro, le téléphone sur lequel iFixit s’est concentré pour ce démontage. La société a mis en évidence les différences entre les séries iPhone 13 et iPhone 12 qu’elle a trouvées en cours de route et a ouvert la carte logique de plus en plus compacte pour jeter un coup d’œil à toutes les puces qui alimentent le combiné.

Le démontage montre que l’iPhone 13 Pro a une batterie en forme de L par rapport à l’iPhone 12 Pro et à l’iPhone 13. C’est parce que l’écran OLED nécessite plus d’énergie maintenant qu’il peut prendre en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Cet écran OLED est désormais un panneau OLED tactile intégré. Cela signifie qu’Apple a combiné les éléments tactiles et OLED en une seule couche. Cela réduit « le coût, les matériaux, l’épaisseur et le nombre de câbles que vous pouvez accidentellement déchirer ».

Il y a aussi un autre changement important concernant l’affichage. Le haut-parleur de l’écouteur n’est plus assis à l’arrière de l’écran, ce qui devrait faciliter le remplacement de l’écran.

Le démontage d’iFixit a mis en évidence les différences entre l’encoche de l’iPhone 12 et l’encoche de l’iPhone 13. Apple a réduit la taille de l’encoche en combinant l’illuminateur d’inondation avec le projecteur de points.

Démontage d’iFixit iPhone 13 Pro. Source de l’image : iFixit

La surprise inattendue de Face ID

Les guides iFixit iPhone 13 sont aussi bons que possible si vous souhaitez réparer vous-même un appareil cassé. La procédure n’est pas pour les âmes sensibles, et cela pourrait entraîner des dommages supplémentaires si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais iFixit a découvert un gros problème en essayant de réparer vous-même un écran fissuré. Remplacer l’écran par vous-même maintenant empêchera Face ID de fonctionner. iFixit explique :

Face ID fonctionne même lorsque nous avons déconnecté l’ensemble du capteur avant. Cependant, tout remplacement d’écran élimine Face ID. Nous avons essayé de transférer les capteurs de l’ancien écran et de les porter sur le matériel Face ID, mais pas de dés. Il semble que l’écran soit verrouillé en série sur le téléphone.

Cela indique que vous devrez réparer les écrans fissurés de l’iPhone 13 dans un atelier de réparation agréé Apple. C’est le meilleur choix pour la plupart des gens, mais de nombreux consommateurs utilisent plutôt des magasins non autorisés.

La découverte d’iFixit n’est pas surprenante. Un démontage séparé est arrivé à la même conclusion plus tôt cette semaine.

Qu’Apple apporte ou non des modifications à cette terrible politique de réparation d’écran, vous devez protéger les composants en verre de votre iPhone 13. Des tests de chute ont montré que les panneaux avant et arrière peuvent se briser en cas de chute accidentelle à certaines hauteurs.

iFixit indique clairement que les réparations seront difficiles, donnant à l’iPhone 13 Pro un score de réparabilité de 5 sur 10. Le démontage complet de l’iPhone 13 Pro est disponible sur ce lien.