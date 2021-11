La pire réponse à Nuestra Belleza Latina : les chimpanzés

. Concurrents de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina en 2015

L’une des fausses croyances sur les reines de beauté est qu’elles sont des femmes creuses et pas très intelligentes, mais il ne fait aucun doute que parfois les nerfs jouent des tours aux filles, surtout lorsqu’elles répondent à des questions auxquelles elles semblent faciles à répondre, mais elles leur causent des ennuis.

Et à la longue liste de réponses amusantes ou qui laissent au public un visage de « qu’a-t-il dit ? Du côté des concurrents du concours de beauté, l’une des plus belles participantes qui est passée par Nuestra Belleza Latina a été ajoutée il y a six ans : Mariana Torres.

La belle mexicaine, considérée dans la neuvième édition de l’émission de téléréalité Univisión, qui a finalement été remportée par la dominicaine Francisca Lachapel, a été interrogée sur une question hypothétique, à laquelle non seulement elle n’a pas répondu avec précision, mais en a également fait l’objet de ridicule et il est passé à la postérité sur les réseaux sociaux.

Jouer

La candidate choisit deux chimpanzés pour préserver la race humaine – 04/10/15 La candidate Mariana Torres, en demi-finale du concours Miss Nuestra Belleza Latina 2015, a suggéré que deux chimpanzés devraient préserver l’espèce humaine.2015-04-10T13:32: 01Z

Mariana a été interrogée par l’animateur de l’émission télévisée Javier Poza, sur « s’il y avait un holocaste nucléaire, quel couple (de personnes) choisiriez-vous dans le monde entier pour préserver et multiplier l’espèce humaine », ce à quoi Mariana a répondu en libérant une énorme perle.

De toute évidence, la candidate, qui à l’époque faisait partie du groupe des demi-finalistes de l’émission et qui avait volé les applaudissements pour la belle robe rouge qu’elle portait, était pleine de nervosité et voulait avoir l’air scientifique, ayant un mauvais développement de sa réponse.

Jouer

Le plus vu : la réponse controversée de Mariana Torres, « Nuestra Belleza Latina 2015 » La mexicaine Mariana Torres, participante au concours Nuestra Belleza Latina 2015, est moquée sur les réseaux sociaux. 10 avril 2015 Nous vous invitons à regarder la vidéo suivante : Vidéo : à l’intérieur du tunnel de narco trouvé à Tijuana youtu.be/631GlYtLvDQ COMMENTER CETTE VIDÉO ET LA PARTAGER AVEC VOS AMIS Pour plus d’informations, rendez-vous sur : youtube.com/excelsiortv Kiosko- Excélsior Télé… 2015-04-10T21:30:48Z

« Eh bien, s’il y avait un holocauste, je ne pense pas qu’il y en aurait, mais s’il y en avait, je pense que je choisirais quelques chimpanzés, car la théorie selon laquelle nous venons du chimpanzé », a déclaré Mariana, laissant tout le monde avec un visage impressionnant, dans une vidéo que nous vous laissons ici.

« Alors je ne sais pas. Comme c’est difficile », a ajouté la Mexicaine lorsqu’elle a réalisé l’explosion qu’elle avait prononcée et cela a immédiatement fait rire la juge de l’époque Jackie Bracamontes avec Jomari Goyso, tandis qu’Osmel Sousa ne pouvait cacher son visage étonné.

Jouer

Mariana Torres auditionnée à Houston pour Nuestra Belleza Latina 2015 Mariana Torres, simple et fougueuse, a remporté le pass pour Miami lors de l’audition à Houston pour Nuestra Belleza Latina. Apprenez à la connaître un peu plus et soutenez-la #NBLHOUSTON. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes et Jomari Goyso ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSuscribete…2015-01-26T03:29:57Z

De nombreux mèmes ont découlé de cette réponse, et bien que Mariana ait finalement dû se contenter de la cinquième place du concours, elle reste à ce jour célèbre parmi les adeptes du programme pour sa réponse.

Très bientôt, nous verrons les demi-finalistes de l’édition actuelle de Nuestra Belleza Latina répondre à des questions difficiles, et nous espérons qu’ils n’auront pas un moment aussi douloureux que celui de Mariana.