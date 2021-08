La piste de Djeddah sera « l’un des meilleurs circuits du monde »

in

Carsten Tilke, concepteur en chef du circuit de la corniche de Jeddah, a prédit qu’une piste de rue serait achevée et qu’elle serait parmi les meilleures au monde.

L’Arabie saoudite a été ajoutée au calendrier de la Formule 1 cette année pour la première fois, en tant qu’avant-dernière manche de la série le 5 décembre, une semaine avant la finale à Abu Dhabi.

Cette semaine – plus précisément vendredi – marque les 100 jours avant la course à Djeddah et le circuit est loin d’être terminé, Tilke admettant « que nous ne pouvons pas faire d’erreurs » mais que « tout se passe comme prévu pour le moment ».

Mais parce que la piste est littéralement juste à côté de la mer Rouge, littéralement à quelques mètres de l’eau, et non dans un centre-ville entouré de bâtiments, le chef de la conception a déclaré que cela contribuerait à créer le circuit urbain le plus rapide avec une vitesse moyenne prévue de 252 km/h.

« En règle générale, les villes modernes sont constituées de blocs qui, lorsqu’ils sont utilisés pour un circuit, mènent à de nombreux virages à 90 degrés les uns après les autres, ce qui n’est pas particulièrement excitant pour le conducteur ou le spectateur », a déclaré le fils du célèbre designer Hermann Tilke, cité par Motorsport Week.

« Nous n’avons pas cette restriction ici car la zone de la corniche au nord de Djeddah vient tout juste d’être développée.

“Cela signifie que nous pourrions créer un certain nombre de conceptions en collaboration avec la F1 qui ont ensuite été exécutées dans des simulations construites par l’équipe de sport automobile de Ross Brawn en Formule 1.

«Pour moi, c’est pourquoi le Jeddah Street Circuit fonctionne si bien. C’est proche de la ville, cela attirera les spectateurs et aura l’atmosphère d’un lieu urbain, mais il a l’espace pour que nous puissions augmenter la vitesse des virages, ce que vous ne pouvez normalement faire que dans une installation permanente.

“Tous ces éléments en feront l’un des meilleurs circuits au monde.”

Tilke est convaincu que le circuit sera terminé à temps, la construction ayant commencé en avril et étant « accélérée », car le complexe de Qiddiya, une installation permanente destinée à accueillir un Grand Prix d’Arabie saoudite, ne devrait pas être disponible avant 2024.

“L’intention était d’accélérer la présence de l’Arabie saoudite sur le calendrier de la F1, donc la Formule 1 a effectué un certain nombre de visites à Djeddah pour examiner des sites afin de créer quelque chose qui prendrait moins de temps à construire”, a déclaré Tilke.

« Tout est un grand défi. Si vous visitez le site de Djeddah aujourd’hui, vous ne verrez qu’un grand chantier de construction.

« Le calendrier est si serré que nous ne pouvons commettre aucune erreur et tout doit se dérouler comme prévu. C’est un énorme exercice logistique, mais tout va se planifier dès maintenant.