La piste de Miami F1 n’est pas compromise par le passage de la baie au stade

Les plans pour un grand prix à Miami n’ont pas été compromis par sa délocalisation de la région de Bayfront vers un stade de sport, a déclaré le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali.

Le championnat du monde a confirmé dimanche que des années de travail pour garantir une course dans la ville s’étaient enfin concrétisées. Le premier Grand Prix de Miami aura lieu dans le cadre de la saison F1 2022.

Les plans originaux du circuit étaient basés autour de Bayfront Park surplombant le front de mer. Cependant, l’opposition locale a finalement conduit la course à être déplacée à environ 25 kilomètres au nord du Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Une piste a été aménagée en utilisant les parkings autour de l’installation qui abrite l’équipe de Miami Dolphins NFL.

Le PDG de la Formule 1 a insisté sur le fait que le changement de site se révélerait être «formidable» pour le sport et n’était «pas un compromis».

«Comme toujours, lorsque vous recherchez une solution différente, vous devez tenir compte de tous les éléments qui rendent tout le monde heureux», a déclaré Domenicali. “[There was] beaucoup de discussion pour différentes mises en page. Je suis sûr que la piste que tu vas voir autour du Miami Hard Rock [Stadium] et Miami Gardens sera fantastique. Nous avons construit quelque chose qui sera spectaculaire. »

Circuit du Grand Prix de Miami Gardens Les préoccupations des résidents concernant les propositions n’ont été surmontées que lorsque le maire de Miami Gardens, Rodney Harris, a soutenu une résolution imposant diverses limites à l’événement et acceptant un fonds de 5 millions de dollars pour les programmes de développement local.

«La communauté est vraiment heureuse», a poursuivi Domenicali. «L’une des choses que nous voulons en tant que Formule 1, c’est d’être vraiment intégré.

«Pas seulement sur le fait qu’il y aura des opportunités d’affaires pour tout le monde, mais juste pour saisir l’opportunité d’entrer dans la culture de Miami avec les gens, avec les écoles, avec les gens qui vivent à proximité de la piste. C’est vraiment quelque chose qui donnera une valeur ajoutée à la signification culturelle de ce qu’est la Formule 1. »

Le déplacement de la course vers le stade pourrait offrir des avantages par rapport à son emplacement d’origine, a déclaré Tom Garfinkel, associé directeur du Grand Prix de Miami.

«Je pense qu’à certains égards, ce sera beaucoup mieux», a-t-il déclaré. «À certains égards, lorsque vous parlez de la conception de la ville à l’origine, vous avez beaucoup de contraintes autour d’une piste de course.

«L’une des premières priorités, vraiment la première priorité, a été de créer un grand circuit de course pour les pilotes, pour les fans, de multiples opportunités de dépassement. Et quand nous avons regardé le site Hard Rock, nous avions essentiellement une feuille de papier vierge pour travailler avec les concepteurs, pour travailler avec la Formule 1 et évidemment la FIA – que je voudrais également remercier – pour créer une piste de course qui soit est dynamique à bien des égards, espérons-le.

«Deuxièmement, être en mesure de vivre des expériences formidables qui reflètent de manière unique la diversité de Miami et tout ce que nous faisons. Et encore une fois, ayant une infrastructure existante là-bas, ayant des choses en place, nous pensons que nous sommes dans une meilleure position pour être en mesure de le faire.

Garfinkel a déclaré que les promoteurs «veulent créer un environnement dans lequel les gens sont époustouflés lorsqu’ils y arrivent».

«Il va être complètement transformé en un campus avec un aménagement paysager et toutes sortes de possibilités différentes et des zones de restauration et de boissons», a-t-il ajouté.

«En commençant par une feuille de papier vierge, en étant capable de concevoir un circuit avec les designers et la F1 et la FIA qui a beaucoup d’opportunités de dépassement, il y aura des vues vraiment du stade qui se trouve au centre du circuit. Vous pouvez vous promener sur le pont supérieur du stade et voir chaque virage dans l’hippodrome. C’est une opportunité assez unique.

«Je pense que l’infrastructure que nous avons en place, les espaces du club, les choses dont nous pouvons profiter dans et autour du campus, ça va être magnifique. Je ne vois pas vraiment de limites, en fait, je vois juste des opportunités. »

Conceptions précédentes du circuit de Miami Bayfront

Proposition de la première version de la piste du Grand Prix de Miami Proposition de piste du Grand Prix de Miami version deux Proposition de piste du Grand Prix de Miami version trois

