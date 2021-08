La piste de trampoline des Jeux olympiques de Tokyo aide les athlètes à battre des records aux Jeux de 2020, selon le concepteur

in

Nous avons déjà vu des records du monde battus aux Jeux olympiques de Tokyo et des dizaines d’athlètes affichent leurs meilleurs temps personnels.

Le Norvégien Karsten Warholm a battu son propre record du monde du 400 m haies aujourd’hui – en raflant 0,7 seconde – en 45,94.

.

Warholm a battu son propre record du monde à Tokyo

L’homme qui a terminé deuxième dans cette course, Rai Benjamin de l’équipe américaine, a également battu le précédent record du monde avec 46,17.

La médaillée de bronze est revenue à la maison en 46,72 – un temps qui aurait été le plus rapide de l’histoire il y a cinq semaines.

Elaine Thompson Herah a battu le record olympique du 100 m féminin tandis que Jasmine Camacho-Quinn a fait de même au 100 m haies féminin.

L’équipe polonaise de relais mixte 4x400m a également battu à deux reprises le record olympique aux Jeux de Tokyo.

D’autres records devraient chuter avant la fin des Jeux olympiques et il a été suggéré que la piste avait quelque chose à voir avec cela.

.

Thompson Herah a établi un nouveau record olympique au 100 m féminin

Le concepteur de piste pour Mondo, Andrea Vallauri, a suggéré que la surface fait plus de différence que les gens ne le pensent.

“Chaque fois qu’il y a des Jeux Olympiques, nous essayons d’améliorer la formulation du matériel et Tokyo n’a pas été différent”, a-t-il déclaré.

« La piste est très fine, 14 mm. Mais nous avons ajouté un nouvel élément : ces granulés de caoutchouc.

« Dans la couche inférieure de la piste se trouve cette conception hexagonale qui crée ces petites poches d’air.

« Ils fournissent non seulement une absorption des chocs, mais donnent également un certain retour d’énergie ; en même temps un effet trampoline. Nous avons amélioré cette combinaison et c’est pourquoi nous constatons que la piste a amélioré ses performances.

« À Rio, la piste s’appelait WS. Ce nouveau s’appelle WSTY, pour Tokyo. C’est la dernière évolution de la piste.

« C’est tout à fait dans les règles mais c’est aussi ce qu’on nous a demandé de fournir ; deux composants.

.

Warholm a déchiré sa chemise avec plaisir après avoir battu son record du monde

«Pour protéger la santé des athlètes, pour éviter les traumatismes, mais cela devrait aussi leur donner un coup de pouce, permettez-moi de le dire comme ça.

« Dans les tests en laboratoire, nous pouvons voir l’amélioration. C’est difficile à dire exactement, mais peut-être un ou deux pour cent d’avantage.

« Tout est préfabriqué, donc chaque couloir est le même, et les élans pour les sauts longs et triples aussi. La production est la même qu’un pneu de Formule Un.