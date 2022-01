La piste mythique de l’Avet de Soldeu s’illumine

01/05/2022 à 13:58 CET

Le mythique Piste Avet dans le secteur Soldeu de Grandvalira s’est illuminé ce soir avec un spectacle de nuit adressées aux familles à l’occasion de la candidature aux championnats du monde de ski alpin Andorre 2027. L’action coïncide avec la mi-parcours de la période de promotion pour faire connaître le projet de l’événement sportif le plus important de l’histoire d’Andorre.

le jeu de lumière avec la piste de la Coupe du monde comme décor a voulu symboliser la campagne de communication « Il est temps de rallumer les étoiles ».

Un total de 150 participants, entre enfants et adultes, ont été les protagonistes de la descente des lumières qui a été complétée par une démonstration de ski par le Équipe de démonstration de l’école de ski et de snowboard de Grandvalira,

une projection de LED, une exposition d’une grande partie du parc des dameuses et un feu d’artifice. Du pied de la plate-forme de Soldeu, il a été possible d’observer le spectacle qui s’est déroulé dans le pistes Avet, Bosc Fosc et s. Le processus de promotion de la candidature se poursuivra avec de nouvelles actions à la gare et dans les écoles du pays, coïncidant avec le Journée mondiale de la neige, le 16 janvier prochain.