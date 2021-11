« La piste nous a tous surpris »

19/11/2021 à 20h10 CET

Carlos Sainz (Ferrari), septième du Championnat du monde de Formule 1, a déclaré ce vendredi sur le circuit de Losail, après avoir signé le dixième temps des essais libres du premier Grand Prix du Qatar de l’histoire que « la piste » les a tous surpris « à cause de leur vitesse ». et que ce samedi il espère « être en tête ».

« Le premier jour sur une piste inconnue c’est toujours excitant et stimulant, car c’est évidemment une expérience complètement nouvelle pour tout le monde », a-t-il commenté Sainz, 27 ans, qui compte cinq podiums en F1 et est septième en Coupe du monde, avec 139 points et demi.

« Si je suis honnête, je pense que cette piste nous a tous surpris à cause de sa vitesse et de la rapidité avec laquelle nous prenons les virages », a déclaré le talentueux pilote madrilène, qui a signé trois de ses cinq podiums cette année avec le plus haut équipe lauréate de l’histoire de la F1.

« Cela signifie que nous devrons travailler plus dur sur les configurations que nous avions initialement en tête et nous adapter à tout ce qui est nouveau tout au long de la journée », a-t-il expliqué. Sainz ce vendredi au Qatar.

« Nous ne sommes pas exactement là où nous voulons être, nous devons donc améliorer la voiture du jour au lendemain car tout est très proche », a-t-il déclaré.

« J’ai totalement confiance que nous pouvons gérer cela et j’espère que demain nous serons plus élevés en termes de positions », a-t-il déclaré. Sainz ce vendredi à Losail après les essais libres de l’avant-dernier Grand Prix de la saison.