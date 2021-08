La piste regarde les médailles

08/04/2021 à 16:16 CEST

Il faut aimer la piste, comme l’a fait Joan Llaneras, l’historique et la meilleure, le cycliste majorquin qui a remporté pas moins de quatre médailles, deux d’or et deux d’argent, entre Sydney et Pékin, et celui qui se souviendra toujours Isaac Galvez qui a été tué au vélodrome de Gand en 2006, un malheur qui n’est jamais oublié.

Le vélodrome en Espagne a toujours eu une saveur méditerranéenne avec les Majorquins à la barre du temps de Guillermo Timoner aux temps d’or de Llaneras, qui a remporté sa dernière médaille olympique à Madison avec Toni Tauler, un autre représentant de l’école des Baléares.

Et à Barcelone’92, le premier or espagnol est également venu de la Méditerranée, bien que des plages de Cadix, avec José Manuel Moreno Periñán, la « souris » de Chiclana, un titre kilométrique contre la montre qu’il a réalisé au vélodrome d’Horta au lendemain de la victoire de Miguel Induráin sur le deuxième de ses cinq Tours.

Ne pas perdre l’habitude Les aspirations espagnoles sur la piste d’Izu, à trois heures de car de Tokyo, passent également par la route méditerranéenne avec un Minorquin de Ciutadella, Albert Torres, et un Castellón de Vila-real, Sebastián Mora, les deux, dans le monde de la route, où courent déjà une bonne partie des « pistards », professionnels de l’équipe Movistar.

Torres, sans aller plus loin, a disputé les deux derniers Giros et il s’est même permis le plaisir de se faufiler dans une escapade. Ce jeudi, il participe à l’épreuve omnium, quelque chose comme une sorte de décathlon, bien que sur un vélo et avec quatre épreuves, le scratch, le tempo, l’élimination (peut-être la plus divertissante) et le score, où prévaut le bas.

Pour le profane, avec diverses particularités, il s’agit de donner divers virages à l’ovale de la piste marquant dans certains tours et à la fin, avec la particularité de l’élimination où le dernier de plusieurs sprints est laissé hors course.

“Je pense que je suis par âge, enthousiasme et désir dans le meilleur moment de ma carrière“, a déclaré Torres du Japon, heureux car dans quelques mois, il sera père et le même cycliste qui l’année dernière a dû reporter le mariage en raison du confinement comme tant et tant de couples. A 31 ans, il a été deux fois Champion d’Europe omnium, la dernière fois en 2017.

Deux représentants, deux courses

“Nous avons des options de médailles dans les deux épreuves. Je demande juste que nous n’ayons pas de malchance& rdquor ;, demande le sélecteur de piste, Juan Martinez Olivier, originaire d’Almería, originaire de la Méditerranée, bon spécialiste de la piste dans ses années professionnelles et qui, en tant que coureur sur route, a eu l’honneur de remporter un contre-la-montre sur le Tour en 1988, l’année de Perico.

Si ce jeudi c’est omnium, samedi, à Vila-real, les écrans sont prêts à encourager Mora à distance et le footballeur local, Pau Torres, qui cherchera l’or sur la base de coups de pied contre le Brésil.

Samedi, c’est au tour de madison, l’épreuve dans laquelle Llaneras a été le meilleur de son temps, et où Mora, en compagnie de Torres, se battra pour l’or olympique, basé sur des relais, sur des impulsions entre l’un et l’autre avec la main, peut-être l’épreuve de piste la plus animée, avec des tours qui se gagnent, avec des petits pelotons qui fuient et avec 50 kilomètres d’effort où la résistance est basique. “Il faut tenir compte du fait qu’il faut être un grand coureur de fond car on tirera en moyenne 60 par heure”, explique Martínez Oliver. Et c’est scandaleux.