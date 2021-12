La Pixel Watch ne semble pas encore très prometteuse au milieu des rumeurs de lancement en 2022

Les rumeurs de Pixel Watch ont été un peu rares avant et après le lancement de la série Pixel 6. Cependant, Insider prépare plus d’anticipation pour l’appareil insaisissable avec quelques informations supplémentaires, y compris quand nous pourrions nous attendre à un lancement.

Nous soulignons « pourrait » parce que les rumeurs sur la Pixel Watch sont allées et venues, et des années plus tard, nous nous retrouvons toujours sans rien de concret. Cependant, Insider dit que le lancement pourrait avoir lieu dès le printemps 2022, selon le déroulement des tests.

Des sources ont déclaré à Insider que le travail sur la montre s’était accéléré cette année et que Google avait « dogfooding » l’appareil pour obtenir des commentaires. Cela fait référence au processus consistant à laisser les employés extérieurs à l’équipe de smartwatch tester l’appareil pour obtenir des données d’utilisation réelles.

Selon Insider, la Pixel Watch a des capacités de suivi de la santé standard, des bandes propriétaires et n’a pas de lunette physique. Cela correspond aux rendus reproduits de la montre que Jon Prosser a révélés plus tôt cette année.

Cependant, la montre nécessiterait une charge quotidienne sous sa forme actuelle, ce qui est apparemment assez lent. Cela ressemble déjà à un déclassement par rapport à des appareils comme le TicWatch Pro 3 Ultra, qui peut durer jusqu’à trois jours avec une seule charge, ou même le Fossil Gen 6 avec ses capacités de charge rapide.

Bien sûr, les choses sont sujettes à changement avant maintenant et son prétendu lancement au printemps, et selon la façon dont les tests se déroulent, il peut même ne pas arriver à ce moment-là. Nous avons contacté Google pour un commentaire sur le rapport, mais jusqu’à ce que nous obtenions des nouvelles de Google ou des images réelles de la montre, nous devrions, bien sûr, prendre tout cela avec un grain de sel.

Ce serait le bon moment pour Google de présenter sa propre montre, compte tenu de la popularité croissante de Wear OS grâce à la Galaxy Watch 4, qui a contribué à pousser la part de marché de la plate-forme à un impressionnant 17%. Si la montre arrive au printemps, cela la placerait probablement juste avant le déploiement de la mise à jour Wear OS 3, qui devrait arriver sur certaines des meilleures montres intelligentes Android d’ici la mi-2022.

Cela pourrait également marquer le début de l’intégration Fitbit que Google a taquiné lors de l’annonce de Wear OS. Et bien que la montre intelligente soit connue en interne sous quelques noms, dont « Rohan », l’appareil ne portera probablement pas la marque Fitbit.

Espérons simplement que nous obtiendrons cet appareil le plus tôt possible alors que l’intérêt pour Wear OS est toujours à la hausse.

