La place avantageuse de Hamilton sur la grille peut être son seul espoir dans le combat de Verstappen · .

Max Verstappen a pris la pole position mais Lewis Hamilton a pu le rejoindre au premier rang, séparant les deux Red Bull.

Mais avec le coéquipier du pilote Mercedes qui languit à la neuvième place après un autre changement de moteur et une pénalité, Hamilton peut-il vaincre à lui seul les rapides Red Bulls ?

Avec des pilotes qui devraient devoir passer deux fois aux stands en raison de la dégradation des pneus dans les conditions chaudes, nous avons pu voir plus de variété dans les tactiques des équipes que d’habitude. Mais quelles que soient les cartes pour les prétendants au titre, Red Bull se lance dans la course en pleine forme.

Les rivaux du championnat

L’absence de Valtteri Bottas dans la partie la plus pointue de la grille laisse Mercedes à court d’options stratégiques. Même si Hamilton parvient à utiliser sa position de départ à l’intérieur pour prendre la tête des mains de Verstappen, Red Bull aura l’avantage de deux voitures capables de devancer ou de répondre à son plan de course.

Les rivaux du titre se partageaient la dernière fois la première ligne à ZandvoortMais la tâche difficile à laquelle Mercedes est confrontée, après sa solide performance vendredi matin sur le Circuit des Amériques, est que Red Bull a un léger avantage sur le rythme. « Si vous regardez la performance pure, les deux Red Bull ont l’air très forts et probablement, sur le papier, les voitures qui sont devant », a-t-il déclaré. « Mais nous avons vu de nombreux dimanches prendre une direction très différente à cause du scénario de départ ou des abandons. »

Aucun des prétendants au championnat ne prenant de pénalités de grille pour les changements de moteur, Verstappen et Hamilton se partagent la première ligne de la grille pour la première fois depuis le Grand Prix des Pays-Bas. Ils ont évité une répétition de la collision du Grand Prix de Grande-Bretagne à cette occasion, mais l’ont fait au tour suivant en Italie. Ayant déjà eu une escarmouche à l’entraînement ce week-end, le duo a inévitablement été confronté à des questions sur la possibilité d’une répétition dans la course, qu’ils n’ont pas tardé à écarter.

Comme Hamilton le sait bien, sa meilleure chance de dépasser Verstappen viendra au départ. Si Red Bull est aussi rapide que Wolff le soupçonne, c’est peut-être son seul espoir. La deuxième place sur la grille de la COTA offre à Hamilton des raisons d’être optimiste quant à ses chances d’être en tête au deuxième tour : le pilote qui a pris le départ a terminé le premier tour en tête dans trois des cinq dernières courses sur cette piste.

Raikkonen a pris la tête depuis la deuxième place sur la grille en 2018 À deux de ces occasions, Hamilton a été le vainqueur de la pole qui a perdu. D’autre part, en 2015, il a donné un coup de coude à Nico Rosberg dans la zone de dégagement, laissant son coéquipier cinquième à la fin du premier tour. Verstappen peut s’attendre à un traitement similaire demain si Hamilton en a l’occasion.

La géométrie de la piste pour tourner un aide le pilote qui commence deuxième plus que sur d’autres sites. Le virage s’élargit considérablement à l’approche, ce qui rend plus difficile pour le vainqueur de la pole de garder un rival derrière. Il y a amplement de ruissellement à la sortie, donc si Hamilton peut commencer assez bien, une fente pour la tête devient une possibilité réaliste. La question clé est de savoir quelle est la bonne adhérence hors ligne sur cette piste. Cela a été médiocre dans le passé: Charles Leclerc a exprimé une certaine déception à l’idée de remonter d’une place sur la grille pour une position de départ hors ligne.

Comme l’a montré la dernière course en Turquie, les commissaires sportifs adoptent une ligne plus dure lors des incidents au premier virage cette année, et les deux prétendants au titre seront soucieux d’éviter les pénalités. Mais les enjeux sont élevés pour Hamilton, et avec Bottas aligné plus loin, le départ offre une opportunité vitale de perturber la journée de Verstappen.

Risques de fiabilité

Avant les qualifications, Red Bull a dû changer l’aileron arrière de la voiture de Verstappen en raison d’inquiétudes concernant d’éventuelles fissures. Les bosses et les bordures d’Austin infligent une punition considérable aux voitures.

La surface rugueuse est une préoccupation pour toutes les équipes. Bien que le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, ait déclaré avoir trouvé que l’effet était moins grave que prévu, Toto Wolff a déclaré que Mercedes avait pris des mesures pour éviter les dommages, même au détriment du rythme.

« La voiture touchait le fond assez fortement et cela casse la voiture, nous avons donc pris des mesures d’atténuation pour ne pas la casser ou la massacrer si fort afin de survivre à la course », a déclaré Wolff. « C’est définitivement un compromis pour aller vite sur la piste, mais peut-être une nécessité pour vraiment finir. »

Bien que les voitures de la série W soient plus petites et génèrent des charges aérodynamiques beaucoup plus faibles que les voitures de F1, deux ont déjà subi des défaillances de suspension ce week-end : Miki Koyama lors de la séance de qualification de la série entièrement féminine et Abbie Eaton lors de la première course. Depuis que la surface du COTA a commencé à se détériorer en 2015, de tels échecs sont devenus un peu plus courants en F1.

Stratégies de pneus

Vettel a remporté un concours Q2 inhabituel. Pour trois pilotes, il y avait un objectif très précis dans la séance : se battre mais ne pas dépasser la 11e place, afin de prendre le meilleur départ de l’arrière et de garder le libre choix des pneus.

Sebastian Vettel a battu Fernando Alonso et George Russell, ce qui signifie qu’il sera le premier des partants frappés d’une pénalité sur la grille. « En Q2, on reculait, explique-t-il, on ne voulait pas rentrer dans le top 10. En conséquence, nous ne connaissons peut-être pas le véritable rythme de l’Aston Martin – qui avait semblé meilleur en essais libres. Pour les trois pilotes pénalisés, cependant, leurs coéquipiers n’ont pas progressé plus qu’eux.

Dans le top 10, deux pilotes partiront en pneus tendres : Yuki Tsunoda et Carlos Sainz Jnr. Le pilote Ferrari semble avoir effectué un long run sur les pneus tendres, réalisant un relais de 12 tours lors des deuxièmes essais. Au fil des tours, Sainz a roulé de manière constante autour d’un tour de 1’42, ce qui devrait être très compétitif à haute teneur en carburant, au départ de la course.

Mario Isola, responsable de la F1 et de la course automobile chez Pirelli, a déclaré que les composés moyens et durs étaient cependant toujours favorables. « Le pneu médium a été préféré par la majorité des 10 premiers sur la grille, car partir sur ce composé permet plus de flexibilité en termes de stratégie. Gérer les softs pour éviter la surchauffe – surtout à l’arrière – est crucial dans ces conditions chaudes, et cela fait du médium et du dur les choix clés pour la course.

En termes d’arrêts aux stands, Pirelli s’attend à ce que ce ne soit pas la course habituelle à un seul arrêt. « Une stratégie à deux arrêts est la plus probable, avec les vitesses élevées et les surfaces abrasives qui enlèvent beaucoup aux pneus », a déclaré Isola. « Dans le même temps, la perte de temps relativement faible aux arrêts aux stands et le nombre d’opportunités de dépassement atténuent les avantages d’un guichet unique. »

Cependant, Isola a déclaré que différentes combinaisons de composés de pneus « correspondent étroitement » à une stratégie à deux arrêts, de sorte que les pilotes en dehors du top 10 pourraient toujours essayer un pneu à démarrage doux pour réaliser des gains précoces.

Vérification météorologique

Rapport: Perez dit que la pluie lui a coûté du temps lors de la dernière manche après avoir perdu la pole contre VerstappenIl y a deux changements potentiels dans la météo qui pourraient affecter les pilotes pendant la course. Tout d’abord, le vent devrait légèrement changer de direction du sud-est au sud-est, même si cela pourrait toujours être bénéfique.

George Russell a déclaré que le passage de vendredi, lorsque le vent venait du nord, à la météo de samedi, avait considérablement amélioré l’équilibre de la voiture de Williams. « Le vent a changé aujourd’hui pour être un peu plus de face dans cette section très serrée et sinueuse, ce qui a vraiment amené la voiture vers nous, alors qu’hier, elle ne réagissait tout simplement pas très bien dans ces secteurs », a-t-il expliqué.

Cependant, une récurrence de la pluie tombée à la fin de la Q3 ne semble pas être au rendez-vous, la météo officielle donnant 0% de probabilité de précipitations pendant la course.

Temps de qualification au complet

