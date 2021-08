La place confuse de «Et si…?» dans le MCU est une déclaration créative

Tout l’argument de vente de l’univers cinématographique Marvel est son interconnexion. En 13 ans et des dizaines de projets, la franchise a réussi à préserver la sensation tentaculaire et immersive de la lecture de bandes dessinées, tout en ajoutant l’ampleur et la puissance des films modernes. Tout comme des héros comme Hulk et Thor pourraient se rencontrer pour un problème de croisement, ils pourraient faire de même pour un blockbuster comme Thor: Ragnarok. Tisser des intrigues ensemble a également mis en place des films culminants comme Avengers: Fin de partie, qui pourrait s’appuyer non seulement sur quelques préquelles, mais sur toute une constellation d’histoires, chacune avec sa propre configuration et sa propre exposition.

Cette force même peut aussi être un handicap. Considérez la récente finale de Loki, l’émission Disney + qui suit une version du dieu filou dans un enchevêtrement de chronologies supervisé par la Time Variance Authority. Loki a raconté sa propre histoire touchante sur la recherche de la rédemption par l’amour, mais pour sa finale, la série a brusquement pivoté pour exposer les enjeux de la prochaine série de films MCU. Un monologue de Jonathan Majors est un bel appareil de livraison, mais en fin de compte, l’épisode n’était que cela: un véhicule d’informations sur le multivers Marvel, son histoire et la trame de fond du nouveau méchant Kang le Conquérant. Le but glorieux de Loki a supplanté son statut d’aventure autonome. La série est un exemple particulièrement évident, mais son approche est pratiquement endémique au MCU, qui travaille constamment à trouver un équilibre entre le tout et ses parties. Captain Marvel est un morceau de nostalgie des années 90 qui existe également pour configurer le personnage principal en tant que deus ex machina dans les films Avengers; WandaVision explore le chagrin tout en présentant la sorcière écarlate à temps pour Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Lacunes créatives mises à part, cette tension n’a pas empêché le MCU de conserver sa place incontestée au centre de la culture populaire. Mais même si le public lui-même n’a pas montré de signes de fatigue, on en trouve désormais dans les endroits les plus improbables : au sein même du MCU. L’anthologie animée What If…?, maintenant deux épisodes dans sa première saison en neuf parties sur Disney +, est l’opposé structurel de sa marque ombrelle. Chaque épisode esquisse une hypothèse d’univers alternatif, toutes décrites et explorées en l’espace d’une demi-heure. C’est le rare exercice MCU qui réduit sa portée et réduit ses enjeux – un contrepoint à la dérive de la mission de Marvel qui souligne également le statu quo.

Pris en sandwich entre la conclusion de Loki, qui a établi davantage le multivers, et Hawkeye, qui suivra l’introduction par Black Widow de Florence Pugh en tant qu’assassin Yelena, Et si…? est volontairement fermé. Les trois premiers épisodes ont chacun un contrefactuel à la base : si Peggy Carter devenait un super soldat au lieu de Steve Rogers, si T’Challa devenait Star-Lord au lieu de Peter Quill, si les Avengers étaient victimes d’un complot meurtrier avant même de pouvoir venir ensemble. Ces histoires ne se chevauchent même pas. Au lieu de cela, un narrateur céleste, connu uniquement sous le nom de The Watcher (exprimé par Jeffrey Wright), présente chaque épisode et fait même une apparition occasionnelle comme une présence spectrale imminente.

Comme avec d’autres anthologies épisodiques comme High Maintenance et Black Mirror, What If…? varie en qualité d’une semaine à l’autre. C’est une mesure subjective qui dépend également de votre intérêt spécifique pour le sujet traité. L’épisode Avengers, par exemple, est un mystère de meurtre convaincant et une belle pause par rapport à l’échange de rôle de base des autres épisodes. Mais, personnellement, je suis beaucoup plus intriguée par Peggy Carter prenant le bouclier de vibranium dans une série où les héros féminins restent en minorité, même si cela ne fait que comprendre que Peggy-as-Cap est le départ et Steve la norme. Le jeu spatial de T’Challa présente une performance vocale posthume de Chadwick Boseman, à qui l’épisode est dédié, ce qui signifie qu’il attirera probablement le plus d’attention.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? n’est bien sûr pas entièrement indépendant du reste du MCU. Notre compréhension même des intrigues en tant que scénarios alternatifs dépend de la connaissance présumée des versions canoniques. L’épisode de Star-Lord comprend un épilogue qui fait directement allusion aux Gardiens de la Galaxie Vol. 2 avec une brève apparition de Ego the Living Planet de Kurt Russell ; le polar Avengers incorpore des personnages d’Ant-Man. Même si la série est relativement autonome, l’accent est mis sur « relativement ». Et qu’est-ce qui se passerait si…? n’a peut-être pas l’effet papillon sur le MCU que ses prédécesseurs ont, mais il en fait toujours partie.

Malgré cela, la capacité de la série à influencer l’approche de Marvel à l’avenir semble aussi limitée que ses expériences de pensée. Et qu’est-ce qui se passerait si…? peut être un départ noté, suffisamment important pour que cela ressemble à un commentaire implicite sur le contexte narratif du MCU. Mais cela ne semble pas être un signal de ce qui va arriver. Dans ses efforts à plus gros budget et plus médiatisés, le MCU est en train de déployer sa phase 4 retardée par la pandémie, marquée par l’introduction appropriée du multivers et des héros nouveaux à l’écran comme Shang-Chi et le Éternels. Le producteur Kevin Feige ne rétrécira pas son fief de sitôt, et il ne le divisera pas non plus en parties plus gérables. Il poursuit sa marche en avant – une expansion dans laquelle What If…?, avec son format et son style visuel anormal, joue également, même s’il embrasse le fini.

Parfois, et si… ? peut même plaider en faveur de la continuité, si ce n’est intentionnellement. Aussi onéreux que puisse être la taille du MCU, il fournit également des biens immobiliers pour des histoires à plus long terme. (Ce n’est pas une liberté dont les films profitent toujours, forçant WandaVision à renouer essentiellement une relation entière, mais c’est toujours là.) C’est une opportunité que vous souhaiterez parfois Et si…? également eu. À sa manière, ce n’est qu’une autre forme de spéculation qui donne son nom à la série : et si le mystère du meurtre avait plus de temps pour créer de la tension et laisser tomber des indices ? Et si Peggy Carter avait plus d’un épisode pour être le héros de sa propre histoire télévisée hors réseau ? Et si T’Challa et Thanos était vraiment la comédie entre copains dont l’univers a besoin ? Ces histoires n’ont probablement pas besoin d’être étalées sur plusieurs films ; il est également probable qu’ils puissent durer plus d’un épisode.

Les anthologies ont aussi leurs limites, une vérité qui ne fait qu’ajouter au sentiment croissant qu’il est de plus en plus difficile de faire correspondre une histoire à sa forme idéale. Pour tout cela et si… ? gagne la liberté de faire ce qu’il veut sans perturber la continuité très importante du MCU, il perd également la chance de se donner beaucoup de poids. (Bien que l’engagement minimal permette une distribution de voix de stars.) Tel est le compromis, dans le MCU comme partout ailleurs : vous pouvez devenir bizarre, tant que vous ne perturbez pas l’événement principal.

