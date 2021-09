La place de marché Opensea NFT accuse un cadre supérieur de délit d’initié

Opensea, la plus grande place de marché NFT au monde, a annoncé qu’un de ses cadres supérieurs est coupable de délit d’initié et utilise des informations privilégiées pour réaliser d’énormes profits à partir de jetons non fongibles.

Le marché populaire a déclaré que Nate Chastain, directeur des produits d’Opensea, avait utilisé des informations privilégiées pour acheter du NFT qui était sur le point d’apparaître sur la page d’accueil de l’entreprise et que sa valeur augmenterait probablement.

Le mercredi 15 septembre, le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, a tweeté : « Nous avons appris hier qu’un de nos employés avait acheté des articles qu’il savait être affichés sur notre page d’accueil avant qu’ils ne soient répertoriés publiquement. C’est incroyablement décevant. Nous voulons être clairs sur le fait que ce comportement ne représente pas nos valeurs en tant qu’équipe. Nous prenons cela très au sérieux et menons un examen immédiat et approfondi de cet incident afin de bien comprendre les faits et les mesures supplémentaires que nous devons prendre. »

Opensea enquête sur l’accord secret de Chastain après que des allégations ont été portées contre lui hier soir lorsque des membres de la communauté ont publiquement accusé l’employé d’avoir acheté NFT qui sera affiché sur la page principale du site Web de l’entreprise avant son inscription publique.

Hier, un utilisateur de Twitter nommé “ZuwuTV” a mis en évidence un tweet disant que Chastain exploitait des “portefeuilles secrets” qui achetaient les NFT à partir de la page principale de la plate-forme avant leur apparition, puis les vendaient à profit une fois que le prix avait augmenté. .

D’autres utilisateurs de Twitter ont également accusé Chastain d’avoir utilisé un portefeuille secret Ethereum pour capturer des NFT de la page principale du site avant son lancement public.

Certains utilisateurs ont mentionné un tweet de Chastain en août dans lequel il semblait admettre qu’il avait acheté un NFT à l’artiste Arya Mularama avant de devenir public. “Je voulais juste en avoir un avant qu’ils ne disparaissent tous”, a tweeté Chastain pendant ce temps.

À l’aide d’outils tels que la fonction de recherche avancée de Twitter et la Wayback Machine, ZuwuTV et d’autres utilisateurs ont démontré que Chastain avait probablement acheté des NFT qui devraient être présentés sur le site Web d’OpenSea.

Il y a sept mois, Chastain a acheté CryptoPunk # 3501 pour 26,98 Ether (d’une valeur de 92 000 $ aux prix d’aujourd’hui), selon les données d’Opensea. Étant donné que ce NFT a identifié leur adresse Ethereum, les utilisateurs ont pu suivre l’argent affluant sur le compte public de Chastain, car la blockchain Ethereum enregistre de manière transparente et permanente toutes les transactions sur un grand livre public.

Par conséquent, Opensea a introduit de nouvelles politiques qui stipulent que les membres de l’équipe ne peuvent désormais plus acheter ou vendre des collections. Dans le même temps, ils sont promus ou présentés sur la page d’accueil de l’entreprise et ne sont pas autorisés à utiliser des informations confidentielles pour acheter ou vendre du NFT, qu’elles soient disponibles ou non sur la plate-forme de l’entreprise.

Demande croissante de TVN

Construit en 2017, Opensea est le plus grand marché peer-to-peer pour les actifs cryptographiques (jetons non fongibles), les objets de collection, les articles de jeu et d’autres actifs soutenus par une blockchain. L’entreprise opère sur un tout nouveau marché, mais il connaît une croissance rapide. La société a enregistré plus de 200 millions de dollars de volume de transactions sur sa plateforme depuis son lancement et plus de 12 millions d’actifs cotés sur le marché.

En août, Opensea a enregistré un volume de transactions de 3,4 milliards de dollars sur Ethereum, plus de dix fois le chiffre de juillet.

Les données indiquent un intérêt sans précédent pour les NFT – des actifs numériques pouvant représenter des éléments allant de l’immobilier virtuel, des fichiers vidéo aux œuvres d’art. La demande croissante et l’attention des médias ont fait monter les prix des collections NFT, et l’achat effréné de ces actifs numériques a également fait grimper les prix de Solana et Ether et d’autres blockchains de contrats intelligents où des non-tokens peuvent être créés.

Source de l’image : Shutterstock