La place de Schumacher à Haas revient à Ferrari, pas à sponsor

Haas a choisi Mick Schumacher comme l’un de ses nouveaux pilotes cette année sur la base de ses performances en Formule 2, et non pour obtenir le soutien d’un sponsor, a déclaré le directeur de l’équipe Guenther Steiner.

Steiner a admis l’année dernière que l’équipe était dans une situation financière difficile à la suite des perturbations causées par la pandémie. Ses nouveaux pilotes pour la saison F1 2021 ont des liens avec des sources de revenus que l’équipe a obtenues pour la nouvelle saison. Le père de Nikita Mazepin dirige Uralkali, le nouveau sponsor titre de l’équipe.

Les négociations entre Haas et un autre nouveau sponsor, la société allemande de services Internet 1 & 1, ont été présentées dans le récent documentaire Netflix Drive to Survive. L’entreprise a été décrite comme désireuse de positionner sa marque aux côtés d’un pilote allemand.

Cependant, Steiner a déclaré que Schumacher avait été choisi pour ses capacités, plutôt que pour les revenus qu’il attirait. «Le parrainage 1 & 1 est un parrainage d’équipe Haas, ce n’est pas un parrainage Mick, juste pour clarifier cela», a-t-il déclaré.

«Il n’y a pas de lien direct entre 1 & 1 et Mick. De toute évidence, 1 & 1 accepte que Mick soit chez Haas, mais il s’agissait d’un développement parallèle, pas d’un développement combiné.

Schumacher a remporté le championnat F2 l’année dernière et est membre de la Ferrari Driver Academy qui a facilité son chemin dans l’une des équipes clientes de la Scuderia, a expliqué Steiner.

«C’est sûr que cela nous a aidés avec 1 & 1 et 1 & 1 est très heureux d’avoir Mick à Haas. Mais ça, c’était plutôt une décision de Ferrari où envoyer les pilotes et nous avons demandé si nous pouvions l’avoir parce qu’il avait remporté la Formule 2. Mais ce n’est pas une négociation directe entre la société et Mick.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: