La placide victoire de Monaco contre Montpellier

24/10/2021 à 19:07 CEST

Marc Zapater

Victoire importante pour lui Monaco de Niko Kovac avant le Montpellier (3-1) poursuivre la lutte pour les positions européennes dans le Flirter 1.

ASM

MHS

Monaco

Nübel; Aguilar, Pvlovic, Maripán (Disasi 46′), Henrique (Jakobs 67′); Martins (Fofana 75′), Tchouaméni, Matazo, Diop ; Volland (Lucas 67′) et Ben Yedder (Boadu 75′).

Montpellier

Omlin ; Sambia (Souquet 63′), Esteve, Sakho, Cozza (Sepe 46′); Leroy (Ristique 46′), Chotard ; Mollet, Savanier, Mavididi (Makouana 66′) ; et Germain (Gioachinni 65′).

Buts

1-0 M.12 Volland, 2-0 M.17 Ben Yedder, 3-0 M.62 Martins et 3-1 M.81 Savanier.

Arbitre

François Letexier. TA : Maripán (24′) / Cozza (43′), Ristic (52′), Makouana (66′) et Savanier (86′).

Incidents

Match correspondant à la 11e journée de Ligue 1, disputé au stade Louis II.

Quarante-cinq minutes ont suffi aux locaux. L’équipe rojiblanco n’a pas tardé à montrer sa domination au stade Luis II, grâce à deux buts consécutifs en début de première mi-temps, en Volland et l’ex sevillista Ben Yedder.

Avec le 2-0 dans la lumière en faveur de Monaco, Montpellier s’effondre, incapable de créer le danger devant le but défendu par le gardien allemand Nübel.

Après la pause, l’entraîneur de La Paillade a donné le ton à Ristique et Savoir Élye Wahi, pour essayer de changer le cours du jeu.

Cependant, le ton de la réunion n’a pas changé et il a été Gelson Martins celui en charge d’inscrire le troisième but des hommes de Niko Kovac à la 61e minute.Un but qui a apporté la tranquillité à l’équipe locale, qui a baissé l’accélérateur.

C’est alors que l’équipe visiteuse a tenté au moins de marquer le but d’honneur, qui n’est arrivé qu’à la 80e minute, grâce à un penalty transformé par Téji Savanier.

Avec le 3-1 final, le Monaco reste huitième au classement, peinant à se hisser dans les positions européennes. Pour sa part le Montpellier il a engrangé sa quatrième défaite de la saison et reste en treizième position de Ligue 1.