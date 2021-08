La plage de Bournemouth se débarrasse des transats par crainte qu’ils ne soient utilisés comme armes | Royaume-Uni | Nouvelles

Un conseiller principal du BCP (Bournemouth, Christchurch et Poole) a critiqué la décision de ne pas louer de transats sur les plages de Bournemouth et de Poole par crainte de « comportements antisociaux et de violence ». Un porte-parole du conseil avait déclaré que la décision avait été prise après la surpopulation et les « problèmes ultérieurs » avaient été mis au premier plan pendant la pandémie de Covid.

Cllr Vikki Slade, qui représente le quartier de Broadstone, a déclaré qu’elle était « abasourdie » par la décision.

Elle dit qu’on lui a dit qu’il y avait des inquiétudes initiales concernant Covid, mais le principal facteur était la crainte que les transats puissent être utilisés comme armes.

Elle a déclaré à Bournemouth Echo: “Nous avons un conseil qui dépense des sommes importantes pour les barbecues, des propositions de 90 000 £ sur les voitures du maire, tandis que 200 000 £ sont abandonnés des transats que les gens veulent réellement, et cela aurait bien pu être plus étant donné à quel point il a été occupé .

Les trois barbecues, coûtant 10 000 £ chacun, ont été introduits parce que le conseil les a vus “fonctionner très bien en Australie”, mais Cllr Slade a qualifié les barbecues de “projet de vanité” et a déclaré que “le conseil n’avait pas pris de dispositions pour qu’ils soient vidés. Quand ils ont finalement réalisé cela, ils ont dû fermer les barbecues et faire un nettoyage en profondeur.

“Nous ne sommes pas l’Australie. C’est Bournemouth. C’est une farce absolue.”

Le conseil avait acheté 10 barbecues pour 106 000 £, ce qui, selon Cllr Slade, « aurait pu être bien mieux dépensé ».

Après un nettoyage en profondeur, les trois barbecues seront rouverts et les sept autres devraient ouvrir bientôt.