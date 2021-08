La plage de Cornwall vandalisée par des graffitis haineux alors que les touristes disaient « rentrez chez vous » | Royaume-Uni | Nouvelles

Des insultes raciales et la désinformation sur les coronavirus ont également été tamponnées sur la falaise de Pedn Vounder, dans le sud-ouest des Cornouailles.

Emmets est un terme local utilisé à Cornwall pour décrire les touristes.

Il y a eu une certaine tension avec l’augmentation du nombre de visiteurs au cours des derniers mois, car la pandémie décourage les voyages à l’étranger.

S’adressant à Cornwall Live, un local a déclaré: «La principale chose que je veux faire passer, c’est à quel point il est triste et décevant que quelqu’un ait décidé de le faire.

« Il y en avait un là-bas [points to the remains of the graffiti] qui disait « p***s rentrez chez vous », alors nous l’avons nettoyé, c’était le pire.

“Il y avait aussi quelques pénis et graffitis qui disaient” Covid est un canular “, j’ai pensé que c’était l’un des plus offensants.

« Vous pouvez voir les restes de cela aussi dans la peinture orange.

“C’est vraiment triste d’être honnête, vous vous sentez en colère et tout, mais c’est plus triste d’être honnête avec vous.”

Les employés du National Trust ont utilisé des produits chimiques pour enlever les graffitis.

Plus à venir…