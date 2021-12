La plainte d’Ashley Gjøvik contre Apple fait actuellement l’objet d’une enquête

Le département américain du Travail a accepté d’enquêter sur une plainte d’Ashley Gjøvik contre Apple. L’ancien directeur principal de l’ingénierie a allégué que la société de Cupertino l’avait traitée de manière injuste, avant de la suspendre puis de la licencier.

Gjøvik a déclaré que la saga a commencé lorsqu’elle a fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité au travail en ce qui concerne la contamination antérieure sur le terrain sous le bâtiment où elle était basée…

L’ancienne employée dit que l’entreprise l’a intimidée pour avoir soulevé les préoccupations, puis a pris diverses mesures de représailles contre elle lorsqu’elle a persisté. Elle a également accusé l’entreprise de sexisme dans son traitement envers elle et d’autres employées.

Gjøvik et un autre employé d’Apple ont déposé des plaintes auprès du National Labor Relations Board (NLRB) des États-Unis. Le conseil d’administration n’enquête pas automatiquement sur toutes ces plaintes, mais le Financial Times rapporte qu’il a maintenant accepté de le faire dans cette affaire.

Apple a pour politique de refuser de commenter les problèmes liés à des employés individuels, mais a publié une brève déclaration au FT :

Nous sommes et avons toujours été profondément engagés à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif. Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons de manière approfondie chaque fois qu’une préoccupation est soulevée.