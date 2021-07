La plainte de Red Bull contre Hamilton effraie la FIA et exaspère Mercedes · .

in

Le document de deux pages publié par les commissaires sportifs rejetant la demande de Red Bull de revoir la pénalité du Grand Prix de Grande-Bretagne de Lewis Hamilton contenait des détails fascinants.

Mais les informations qu’il ne contenait pas étaient peut-être encore plus révélatrices. Les réactions qu’elle a suscitées de la part de la FIA et de Mercedes l’ont certainement été.

Son dernier paragraphe faisait référence à des allégations faites par Red Bull dans une lettre qui n’ont pas été révélées dans le résumé des commissaires :

« Les commissaires sportifs notent, avec une certaine inquiétude, certaines allégations faites dans la lettre du concurrent ci-dessus. De telles allégations peuvent ou non avoir été pertinentes pour les commissaires sportifs si la requête en révision avait été accordée. Les commissaires sportifs peuvent avoir abordé ces allégations directement dans toute décision qui aurait suivi. La requête ayant été rejetée, les commissaires sportifs ne font aucun commentaire sur ces allégations ».

De toute évidence, les stewards considéraient les allégations suffisamment sérieuses pour attirer l’attention et les reconnaître. L’admission qu’il s’agissait potentiellement d’une « source d’inquiétude » montre que les commissaires ont été effrayés par tout ce que Red Bull a dit.

Verstappen voulait une pénalité plus sévère pour Hamilton. Cela a également provoqué une réaction furieuse de Mercedes. Peu de temps après le verdict des commissaires, ils ont publié une déclaration accusant directement « la haute direction de Red Bull Racing » d’avoir tenté de « ternir la bonne réputation et l’intégrité sportive de Lewis Hamilton ».

Au cas où quelqu’un aurait pensé que cela faisait référence aux critiques furieuses et antérieures de Christian Horner à l’encontre de Hamilton à Silverstone, Mercedes a clairement indiqué que sa plainte incluait également “les documents soumis pour leur droit de révision infructueux”. Leur directeur sportif Ron Meadows, le directeur de l’ingénierie de piste Andrew Shovlin et le directeur de la stratégie du sport automobile James Vowles ont tous assisté à l’audience par vidéoconférence et ont eu accès aux documents.

Le processus de droit d’examen dont Red Buyll s’est prévalu a une exigence simple : les commissaires doivent se voir montrer une nouvelle information qu’ils ont manquée la première fois pour qu’un examen ait lieu. Red Bull n’a pas franchi cette barre.

Mais ils sont allés à des longueurs extraordinaires – et coûteuses. Alexander Albon a roulé autour de Silverstone lors d’une journée d’essais privés dans l’une des vieilles voitures de l’équipe reconstituant la ligne prise par Hamilton dans le virage. Sergio Perez est parti dans son simulateur en faisant de même.

Mais les données utilisées comme base pour tout cela provenaient de la collision originale. Par conséquent, ce n’était pas nouveau, et par conséquent, il n’a pas réussi à satisfaire le test essentiel pour les commissaires sportifs.

Si les commissaires avaient donné le feu vert à un examen, Red Bull aurait eu besoin d’eux pour trouver une raison d’appliquer une pénalité supplémentaire plus sévère. Réclamer la pénalité initiale était trop clément car cela ne prenait pas en considération les conséquences de l’accident – comme Verstappen l’a fait aujourd’hui – ne couperait pas la glace, pour la raison donnée par le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi à Silverstone.

Les stewards ont initialement décidé que Hamilton était «principalement» plutôt que «entièrement» à blâmer. Pour justifier une sanction plus sévère, Red Bull avait besoin d’eux pour revoir leur point de vue et se battre encore plus fortement contre Hamilton.

Comme l’indique l’explication des commissaires sportifs, Red Bull essayait de prouver que la ligne de Hamilton dans le virage n’allait jamais l’amener à quitter la piste, et que le contact avec Verstappen était inévitable. Red Bull pense que Hamilton devait freiner beaucoup plus tôt pour le virage qu’il ne l’a fait pour éviter une collision.

Dans une interview accordée à RTL, Helmut Marko a demandé que Hamilton soit banni. Mais on pense que Red Bull s’est penché sur l’objectif plus réaliste d’une pénalité sur la grille pour la course de ce week-end – un compromis sérieux sur le Hungaroring, où les dépassements sont particulièrement difficiles.

Analyse : La conduite de Hamilton est-elle aussi impeccable qu’Allison le prétend ?Mais quelle que soit la sanction qu’ils souhaitaient, la force de la position de Red Bull contre Hamilton dans leur lettre non publiée a clairement poussé des boutons à la fois à la FIA et à Mercedes.

Jusqu’où Red Bull l’a-t-il poussé ? Mercedes les a accusés de contester «l’intégrité sportive» de Hamilton, ce qui suggère qu’ils ont estimé qu’il avait fait quelque chose de pire qu’une erreur de jugement de bonne foi.

Quoi qu’il en soit, comme l’indique le récit de Hamilton sur sa conversation d’après-course avec Verstappen, les relations entre les rivaux du championnat du monde ont atteint un nouveau creux.

“J’ai appelé Max après la course”, a déclaré Hamilton, “pour simplement vérifier s’il allait bien et lui faire savoir que le respect est toujours là.

“Mais évidemment, ce n’est peut-être pas réciproque.”

Citations : Dieter Rencken

