La plainte de Sebastian Vettel a forcé un changement dans le défilé avant la course

Si Sebastian Vettel n’a pas fait beaucoup de différence sur la piste de Bahreïn, il en a au moins fait une belle différence.

Le quadruple champion du monde est l’un des plus grands défenseurs de la grille de la Formule 1 pour faire du sport, et même du monde, un lieu de vie plus écologique.

En raison de problèmes avec son Aston AMR21 pendant les tests, Vettel a malheureusement passé plus de temps dans le garage qu’il ne l’a fait sur le circuit et quelque chose ne lui a pas plu particulièrement alors que la Formule 1 faisait ses propres préparatifs pour la nouvelle saison 2021.

Les survols aériens ont longtemps été un élément de base de la préparation avant la course et, au cours du week-end d’essai de pré-saison, des vols d’essai ont été effectués pendant que les pilotes ci-dessous ont fait sauter les toiles d’araignées d’hiver sur la bonne voie.

Vettel pensait que les vols d’essai n’étaient pas nécessaires, il est donc allé porter plainte et cela a en fait provoqué un changement positif avant le Grand Prix de Bahreïn.

« Vous devez dire que la plus grande réussite de Sebastian Vettel ce week-end a été d’économiser un peu de CO2 », a rapporté Ted Kravitz via Sky Sports F1.

«Si vous avez remarqué le passage aérien du Gulf Air 787-9 au début de la course, les pilotes l’ont pratiqué lors des essais.

«Et Seb pensait que c’était un gaspillage de carburant. Il a porté plainte et a dit à Stefano Domenicali, le nouveau patron de la F1, «regardez, cette personne gaspille beaucoup de carburant et je n’aime pas ça».

«Et la Formule 1 est allée à Gulf Air, le sponsor de la course, et a dit que vous pouviez faire quelque chose et Gulf Air a dit oui. Ils ont obtenu du carburant synthétique durable et ont déclaré qu’ils lanceraient le défilé aérien sur les biocarburants.

«Ainsi, lorsque le 787-9 tournait en rond avant la course, il fonctionnait au biocarburant, ce qui n’est vraiment qu’à un stade expérimental pour les moteurs à réaction d’avion.

«Donc, tout cela était dû à Sebastian Vettel. Il a économisé une charge de CO2.

De retour sur la piste, cependant, Vettel a subi une continuation de sa Ferrari avec une faible P15 lors de l’ouverture de la saison 2021.

Il a terminé le week-end de course avec cinq points de pénalité sur sa licence – trois pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes en Q1 et deux pour avoir causé une collision avec Esteban Ocon lors d’une course douloureuse pour le nouveau pilote Aston Martin.

