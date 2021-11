La plainte de Verónica, l’écrivain sourde qui a reçu une offre par le biais d’un audio

Nouvelles connexes

Les réseaux sociaux s’efforcent de faciliter l’accessibilité à leurs plateformes également pour personnes ayant une déficience visuelle ou auditive développer des améliorations pour eux et travailler avec d’autres applications qui rendent leur expérience la même que les autres, comme nous l’avons dit de temps en temps à La Jungla. Cependant, bien que les progrès soient palpables, cette relation de vous à vous ne fonctionne pas si l’une des parties ne fait pas preuve d’empathie avec l’autre.

L’un des meilleurs exemples qui ont été vus à cette époque est celui partagé par l’écrivain et journaliste argentin, Véronique Sukaczer, qui, en plus d’avoir écrit des livres et remporté des prix de littérature pour enfants et adolescents, a reçu un diagnostic de perte auditive bilatérale sévère à profonde lorsqu’elle était enfant. Elle se dit sur son profil Twitter que sa vie, depuis que les masques sont arrivés et qu’elle ne sait pas lire sur les lèvres, est bien plus compliquée.

Alors les réseaux pourraient être une alternative parfaite pour elle, mais ce n’est pas comme ça quand les gens insistent en communiquant avec elle à travers des audios. Maintenant que même Instagram s’est rendu aux messages vocaux, de plus en plus utilisés par les utilisateurs, Verónica est obligée d’expliquer qu’ils ne lui sont pas accessibles. Cependant, ce qui lui est arrivé il y a quelques jours a été la goutte d’eau.

Un documentaire sur les sourds

L’écrivain a partagé avec ses abonnés une capture d’écran du message privé qui lui est parvenu via Instagram, expliquant que ils l’avaient invité à faire partie d’un documentaire sur les sourds et elle les avait interrogés sur l’objet du travail. La personne de l’autre côté a envoyé quatre audios et a fini par écrire uniquement « et des préjugés sur les personnes sourdes ou malentendantes » :

Ils m’invitent à faire partie d’un documentaire sur les sourds. Je leur demande quel est l’objectif.

Voici la réponse : pic.twitter.com/E5eXwBr6dV – Verónica Sukaczer (@VeroSuk) 12 novembre 2021

Veronica répond s’ils ont réalisé que « Vous avez envoyé quatre audios à une personne qui ne peut pas les entendre » Et rien d’autre n’a été nécessaire pour que son tweet devienne viral, dépassant les 200 000 réactions sur le réseau social et suscitant des commentaires comme ceux-ci, certains d’entre eux indiquant clairement que ce type de situation se produit plus fréquemment que souhaité :

oh mon dieu, je rirais si ce n’était pas un si bon niveau de doublure – Ce (@Ing_Torta) 12 novembre 2021

Ceci est mon image WhatsApp et ainsi et tout m’arrive de la même manière .. pic.twitter.com/Y7xZIO6zLL – Miguel Bernal Escob (@miguelbernales) 13 novembre 2021

HAHAHA, ça me fait rire car ce sont des choses récurrentes.

Aujourd’hui, je suis allé au cinéma pour voir Eternals, et une fois assis, j’ai réalisé que j’étais en train de BENDRE.

J’ai vu la moitié du film essayer de deviner les dialogues (je suis malentendant), et éviter de lire sur les lèvres pour ne pas me perdre. – Rodolfo Mejía (@rmejiasolis) 13 novembre 2021

Je suis malentendant.

(50% de perte)

Et le problème de la jugulaire ?

Par Diosssss, quelle torture !!!

Je ne comprends rien quand ils me parlent.

Et dans les entreprises, les banques ou les bureaux ci-dessus se trouvent les écrans. 🤦‍♂️

Nous avons un handicap qui ne se voit pas à l’œil nu. – Tommy Shelby (@ HShelby88) 13 novembre 2021

Le laboratoire de ma sœur, où l’axe central est l’inclusion, ils zooment et ne tiennent pas compte du fait qu’il y a une personne malentendante qui NE PEUT PAS lire sur les lèvres en raison de la mauvaise connexion. L’orateur est prévenu, il ne donne pas de balle jusqu’à ce qu’il donne enfin la parole à un autre partenaire qui appelle. – paquita pascuala (@PaquitaPascuala) 13 novembre 2021

Mon vieux utilise des écouteurs ce qui est difficile pour eux de comprendre qu’ils ne leur envoient pas d’audios car il ne les écoute pas. – AboutAGeekGirl ︽✵︽ 💚🏳️‍🌈 (@aboutageekgirl) 13 novembre 2021

Les tweeters ont demandé à Verónica comment la personne qui avait envoyé les audios avait réagi et a confirmé que, contre toute logique, non seulement elle n’était pas morte de honte mais aussi elle a fait semblant d’être offensée:

Il a été bouleversé par ma réponse et il ne veut plus que je participe. – Verónica Sukaczer (@VeroSuk) 13 novembre 2021

De plus, l’écrivain a expliqué en détail le reproche qui avait été fait :

Qu’il se souvenait que j’écoutais parce qu’il m’a interviewé une fois, mais cela a été alimenté par le fait que j’ai besoin de lire sur les lèvres. – Verónica Sukaczer (@VeroSuk) 12 novembre 2021

En fait, elle a été forcée de transmettre qu’elle sait qu’il existe des applications qui transcrivent les audios, mais que cela l’obligerait à faire un effort supplémentaire lorsque « il y a une autre façon de communiquer » plus facile pour les deux parties, comme l’écrit :

Je vous lis et vous remercie. Mais je préfère qu’ils ne m’envoient pas d’audios. Non pas qu’il n’y ait pas d’autre moyen de communiquer. – Verónica Sukaczer (@VeroSuk) 13 novembre 2021

Enfin, Verónica a rappelé que la chose la plus simple à faire est de demander avant de merder :

Clôturons ce sujet passionnant : si vous avez besoin de communiquer avec une personne sourde/malentendante, la bonne chose à faire est de lui demander comment elle le trouve le mieux (ni plus facile ni plus simple, ce n’est pas stupide).

Supposons, imaginez, suspectez ou transférez une autre expérience n’est pas juste, c’est faux. – Verónica Sukaczer (@VeroSuk) 15 novembre 2021

Et s’il y a de bonnes intentions entre les deux, c’est pire. – Verónica Sukaczer (@VeroSuk) 15 novembre 2021

Une leçon facile applicable à beaucoup plus de choses dans la vie.

