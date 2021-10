La plainte pénale contre Andrew Cuomo, brièvement expliquée

Plus de deux mois après sa chute brutale du pouvoir, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo fait maintenant l’objet d’une plainte pénale alléguant qu’il a peloté un ancien assistant exécutif fin 2020.

Cuomo, qui a démissionné de ses fonctions en août au milieu d’une multitude d’allégations d’inconduite, a été inculpé jeudi par le bureau du shérif du comté d’Albany d’attouchements forcés, une accusation de délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison.

L’ancienne assistante de Cuomo, Brittany Commisso, a accusé Cuomo de l’avoir pelotée alors qu’elle travaillait avec lui à l’Executive Mansion d’Albany, et elle a déposé un rapport de police en août, peu de temps après la publication d’un rapport accablant du procureur général de New York, Letitia James, enquêtant sur des allégations d’inconduite. contre Cuomo.

Le rapport a révélé que Cuomo avait harcelé sexuellement 11 femmes, dont Commisso – mais les allégations de Commisso sont les premières à donner lieu à des accusations criminelles.

Selon le New York Times, l’accusation de contact forcé portée contre Cuomo est souvent utilisée dans des circonstances où il est difficile de prouver que l’agresseur agissait uniquement pour sa propre satisfaction sexuelle. Les documents d’accusation allèguent que Cuomo a tâtonné Commisso « dans le but de dégrader et de satisfaire ses désirs sexuels ».

Cuomo doit comparaître devant le tribunal municipal d’Albany le 17 novembre pour être traduit en justice.

L’accusation de délit intervient après la publication d’un rapport indépendant commandé par le bureau de James en août, détaillant plusieurs allégations de harcèlement sexuel par Cuomo et un environnement de travail hostile dans lequel la dissidence n’était pas tolérée et parler d’abus présumés pourrait entraîner des représailles.

Cuomo a nié les allégations portées contre lui et a offert un certain nombre de justifications, notamment que ce qu’il considérait comme des actions amicales n’étaient tout simplement pas en phase avec le moment politique. Son avocate, Rita Glavin, a déclaré vendredi dans un communiqué que Cuomo n’avait jamais agressé personne et a affirmé que le shérif du comté d’Albany, Craig Apple, avait agi avec une intention politique.

La confusion sur le moment de la plainte a donné du carburant à Glavin; selon Apple, son bureau a déposé la plainte jeudi matin, ne s’attendant pas à ce qu’une convocation soit délivrée le même jour.

En conséquence, la plainte est devenue publique jeudi avant qu’Apple ne puisse informer le procureur du comté d’Albany, David Soares, qui n’était pas au courant de la plainte jusqu’à ce qu’elle soit divulguée à New York Focus.

Soares a déclaré dans un communiqué qu’il était « surpris d’apprendre aujourd’hui qu’une plainte pénale avait été déposée devant le tribunal municipal d’Albany par le bureau du shérif du comté d’Albany contre Andrew Cuomo ». Le bureau de Soares a mené sa propre enquête sur les allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo.

Selon l’Albany Times-Union, une convocation n’était pas attendue avant la semaine prochaine, après que le bureau du shérif se soit entretenu avec Soares et Commisso pour faire avancer l’affaire. L’avocat de Commisso, Brian Premo, a déclaré qu’elle aussi « a été surprise par la tournure des événements mais qu’elle a été et restera une victime résolue à coopérer dans la poursuite d’une justice aveugle ».

Apple a déclaré au Wall Street Journal que son bureau dépose régulièrement de tels documents sans consulter d’abord les procureurs, et un porte-parole du système judiciaire de l’État de New York, Lucian Chalfen, a défendu la juge du tribunal d’Albany, Holly Trexler, affirmant qu’elle « s’était occupée du dépôt du délit. plainte correctement.

Cuomo a été accusé à plusieurs reprises de harcèlement et d’inconduite

En plus des allégations contre Cuomo par Commisso et 10 autres femmes, le rapport d’août a dressé un tableau alarmant de harcèlement sexuel omniprésent et de représailles de Cuomo et de ses collaborateurs.

Il a détaillé des accusations allant de Cuomo demandant de l’aide pour trouver une petite amie et disant qu’il, au début de la soixantaine, sortirait avec une femme aussi jeune que 22 ans, à un contact physique non désiré, comme le genre Commisso décrit lorsqu’elle s’est manifestée publiquement en août.

Le rapport était effectivement la goutte d’eau pour un Cuomo déjà assiégé, qui faisait face en août à plusieurs scandales distincts, y compris des allégations selon lesquelles son administration avait délibérément dissimulé le nombre de résidents des maisons de soins infirmiers décédés de Covid-19 pendant la pandémie. Son soutien public s’est effondré et la principale assistante Melissa DeRosa a démissionné après que le rapport du procureur général a montré qu’elle avait participé à des représailles contre au moins un accusateur.

Des allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo ont commencé à faire surface l’année dernière après que l’ancienne assistante Lindsay Boylan ait accusé Cuomo de l’avoir harcelée sexuellement « pendant des années » et d’avoir exercé des représailles contre elle en publiant des dossiers personnels confidentiels ; des accusations supplémentaires plus tôt cette année ont donné un élan aux appels à la démission de Cuomo.

En fin de compte, Cuomo, confronté à une accélération de la destitution soutenue par le président de l’Assemblée de l’État, Carl Heastie et la majorité démocrate de la chambre, a annoncé qu’il se retirait une semaine seulement après la publication du rapport du procureur général le 3 août.

Malgré la démission de Cuomo, Heastie a déclaré en août que l’Assemblée continuerait d’enquêter à la fois sur les accusations de harcèlement sexuel et les allégations selon lesquelles l’administration Cuomo avait délibérément menti sur le nombre de décès dans les maisons de soins infirmiers au début de la pandémie de Covid-19.

La plainte pénale de jeudi n’est que le dernier développement de la chute rapide de Cuomo, et elle souligne que les allégations qui ont mis fin à son mandat de gouverneur pourraient encore devenir des réclamations donnant lieu à une action, avec de vraies dents juridiques.

Cuomo prétend toujours qu’il est victime d’une chasse aux sorcières politique

Comme pour les précédentes allégations d’inconduite sexuelle, l’avocat de Cuomo, Glavin, a fait valoir que les allégations contenues dans la plainte pénale de jeudi étaient fausses et motivées par des considérations politiques.

« Le gouverneur Cuomo n’a jamais agressé personne, et les motivations du shérif Apple ici sont manifestement inappropriées. Le shérif Apple n’a même pas dit au procureur de district ce qu’il faisait », a déclaré Glavin dans un communiqué. «Ce n’est pas une application de la loi professionnelle; c’est de la politique.

Plus précisément, l’équipe de Cuomo a saisi la confusion initiale entourant l’annonce de l’inculpation, qui coïncidait étroitement avec l’annonce de la campagne au poste de gouverneur de James, comme preuve de manœuvres politiques de sa part et d’un « abus de pouvoir » d’Apple dans son « rouge ». [sic] enquête. »

James a annoncé sa campagne de gouverneur vendredi, juste un jour après le dépôt de la plainte pénale contre Cuomo. Elle défiera le gouverneur en exercice de New York Kathy Hochul, l’ancien lieutenant-gouverneur qui a succédé à Cuomo après sa démission, dans la primaire démocrate, et d’autres candidats pourraient également se lancer dans la course démocrate.

James et Cuomo étaient auparavant des alliés ; il l’a soutenue lors de sa candidature réussie en 2018 au poste de procureur général. Plus récemment, cependant, Cuomo et son équipe ont commencé à transformer l’enquête de James sur les allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo comme un abus de pouvoir à la poursuite du manoir du gouverneur.

Cuomo a tweeté à plusieurs reprises depuis que la plainte a été rendue publique, avec des déclarations de Glavin et du porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, affirmant tous deux qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des accusations criminelles.

Mais les bureaux du procureur de district multiple à New York, ainsi que l’Assemblée de l’État, ont rassemblé des preuves contre Cuomo, et Apple a répété à plusieurs reprises que le dépôt intempestif de la plainte n’avait aucune incidence sur la gravité des accusations ou la force de l’affaire. Apple a également révélé que lui et son équipe avaient mené des entretiens avec des témoins et examiné de nombreux documents liés à l’affaire.

« L’affaire est solide, notre victime est coopérative et nous avançons », a déclaré Apple.