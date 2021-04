La plainte pour violation de brevet ECG vise à interdire les ventes d’Apple Watch

AliveCor accuse Apple de trois chefs d’accusation de violation de brevet ECG dans l’Apple Watch et cherche à bloquer l’importation de toutes les montres Apple aux États-Unis.

La société – qui se présente comme «le leader mondial de la technologie et des services d’électrocardiogramme personnel (ECG) approuvés par la FDA» – a également accusé Apple d’essayer d’éliminer l’entreprise en tant que concurrent …

La société a annoncé la nouvelle hier.

AliveCor […] a déposé une plainte auprès de la US International Trade Commission (ITC), alléguant la violation par Apple de trois brevets AliveCor. Depuis 2011, AliveCor a investi massivement dans l’apport d’une technologie de détection cardiologique avancée, basée sur l’IA, aux utilisateurs grand public. Ces investissements ont produit des produits uniques qui changent le marché, notamment:

KardiaMobile, l’ECG personnel le plus validé cliniquement au monde; KardiaMobile 6L, le premier et le seul ECG personnel à six dérivations; et KardiaBand, le premier accessoire de dispositif médical approuvé par la FDA pour Apple Watch

SmartRhythm, une intelligence artificielle révolutionnaire qui évalue en permanence l’activité cardiaque à la recherche de signes d’arythmies.

En décembre 2020, AliveCor a déposé une plainte fédérale alléguant la violation par Apple des mêmes brevets. AliveCor soutient qu’Apple Inc. enfreint les brevets revendiqués d’AliveCor par la vente de montres Apple qui utilisent des fonctionnalités contrefaites. Le dépôt auprès de l’ITC «est une étape, parmi d’autres, qu’AliveCor prend pour obtenir un soulagement pour la copie intentionnelle d’Apple de la technologie brevetée d’AliveCor – y compris la possibilité de prendre une lecture ECG sur l’Apple Watch et d’effectuer une analyse de la fréquence cardiaque – ainsi que celle d’Apple. efforts pour éliminer AliveCor en tant que concurrent sur le marché de l’analyse du rythme cardiaque pour l’Apple Watch. »