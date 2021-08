La plainte publique d’Arteta après le différend Brentford-Arsenal

20/08/2021 à 17h09 CEST

Le directeur de l’Arsenal, Mikel Arteta était assez “surpris” que le match de Premier League d’Arsenal n’ait pas été retardé contre Brentford, après quatre membres de son équipe test positif pour le coronavirus.

Mais ce n’était pas le seul obstacle que Mikel Arteta a rencontré avant le match contre Brentford, ne pouvait pas compter avec quelques joueurs de l’équipe première, Thomas Partey, Eddie Nketiah et Gabriel, en raison de quelques blessures qui s’est produit lors du match d’ouverture. Quant à Arteta, il n’avait pas le gabarit aussi complet qu’il l’aurait souhaité.

Dans le manuel de la Premier League 2021-22 il n’y a pas de seuil officiel pour le nombre de cas positifs qui peut entraîner l’annulation d’un match, la seule chose qu’il établit est que “Aucune autorisation ne sera accordée pour reporter un match de championnat dans lequel le club demandeur compte 14 joueurs ou plus. listé dans votre liste d’escouades disponibles“.

Dans la conférence de presse que le manager d’Arsenal a fait après le match était clair : “Oui, j’ai été surpris qu’il n’ait pas été reporté, mais les régulateurs ont décidé qu’il valait mieux jouer“.” Ce que nous avons fait était ce que nous devions faire, à travers le club, également à travers le médecin du club. Il a expliqué la situation, son évolution et le risque que nous considérons” a-t-il poursuivi en disant.

Sur les quatre points positifs Aubameyang a déjà été testé négatifMais lorsqu’ils lui ont demandé s’il serait possible de le voir jouer lors du prochain match, le coach a répondu : “C’est encore très incertain. Je ne peux pas répondre aujourd’hui. Je ne sais pas s’ils pourront s’entraîner dans quelques heures et s’ils pourront concourir le week-end. Je ne sais pas. “” Ils ont eu des jours difficiles. Aubameyang s’est entraîné hier, mais a été touché par le virus, ils étaient malades », a-t-il déclaré. Et lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité que ses joueurs infecté lors d’une fête qui a eu lieu pour le fils d’Aubameyang, le technicien a refusé de répondre. “Je ne sais pas d’où ça vient. Une semaine avant ils avaient trois ou quatre négatifs puis un positif, on ne sait pas d’où ça vient“, je précise.

Enfin, le technicien a fait remarquer que plusieurs de ses joueurs sont vaccinés et il a souligné qu’il ne forcerait aucun membre de votre personnel pour le recevoir si vous ne le souhaitez pas. “La plupart d’entre eux en ont eu deux. D’autres ont eu un vaccin. Nous essayons de les encourager à se faire vacciner car ils vont se protéger, leurs familles, évidemment l’environnement qui entoure le club“, Il a dit.

“Mais c’est une affaire vraiment personnelle et nous essayons de vous guider et expliquez les raisons pour lesquelles il est préférable de le faire. En fin de compte, c’est une décision personnelle. Il ne s’agit pas de se protéger, il s’agit aussi de protéger les personnes qui nous entourent. Je pense que c’est un geste de générosité. Je ne sais pas si quelqu’un est complètement convaincu au début de le faire, mais vous voyez que les avantages en ce moment sont beaucoup plus grands“, il a fini.