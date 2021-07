Les fans de football ont été dévastés après que l’équipe d’Angleterre ait raté le trophée de l’Euro 2020 dimanche dernier – y compris le duc et la duchesse de Cambridge et le prince George. Pendant le match, cependant, les fans ont adoré voir l’enfant de sept ans chanter l’hymne national aux côtés de ses parents, ainsi que ses moments d’excitation de la loge royale – mais un moment a vraiment attiré l’attention de tout le monde, les fans royaux ont dit la même chose. Après le premier but de l’Angleterre, les caméras se sont tournées vers George, qui avait l’air si élégant dans une chemise blanche, un blazer bleu marine et une cravate bleue soignée.

Le prince serra rapidement son père dans ses bras avant de se tourner vers sa mère et de la serrer.

Après quelques secondes de célébration supplémentaires qui ont vu le bambin royal rire joyeusement avec ses mains sur son ventre, George s’est ensuite repris et a rapidement rentré sa chemise.

Alors que les fans royaux se pâment devant les images, un reportage du Daily Mirror en 2016 sur la rencontre du prince George avec l’ancien président américain Barack Obama a refait surface.

M. Obama et son épouse, Michelle, ont passé une soirée avec le duc et la duchesse de Cambridge, puis ont rencontré George, qui n’avait alors que deux ans.

Des images du Prince rencontrant l’ancien Président et la Première Dame en pyjama ont été diffusées dans le monde entier.

M. Obama a qualifié George d'”adorable”, mais l’a également accusé en plaisantant d’avoir enfreint le protocole lors de son dernier discours au dîner des correspondants de la Maison Blanche.

Il a déclaré avec légèreté que la tenue du jeune royal montrait que les gens se préparaient à ce qu’il quitte ses fonctions.

Il a affirmé qu’être accueilli par George dans son pyjama à carreaux et son peignoir à monogramme était un peu comme si ses opposants politiques ne répondaient plus à ses appels téléphoniques.

JUST IN: Le prince Harry a dévoilé un nouveau rôle après que William soit roi

Le prince a été autorisé à veiller tard pour rencontrer le président et la première dame, à qui il a montré le cheval à bascule qu’ils lui ont donné à sa naissance.

Lors du voyage en avril 2016, les Obama ont rencontré la reine et le duc d’Édimbourg, le Premier ministre David Cameron, qui a joué au golf avec M. Obama et a visité le Shakespeare’s Globe.

M. Obama a quitté ses fonctions neuf mois plus tard, le 20 janvier 2019, après huit ans à la Maison Blanche.