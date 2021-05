La plaisanterie de la reine après le mariage royal proche du désastre – «Vous avez démantelé ma maison! | Royal | Nouvelles

Les créatrices de gâteaux Fiona Cairns et Rachel Eardley se sont souvenues du moment où elles ont dû déplacer le gâteau de mariage du duc et de la duchesse de Cambridge dans la salle de réception principale du palais de Buckingham, mais n’ont pas pu le parcourir à travers les portes étroites. Après avoir enlevé les portes de leurs gonds, les boulangers ont eu le choc de leur vie lorsque la reine a été vue marcher vers eux. Après avoir inspecté le gâteau, la reine se serait tournée vers Mme Cairns en disant “vous démanteliez ma maison”, ce à quoi une nerveuse Mme Cairns n’avait pas répondu.

S’exprimant dans le documentaire de la BBC Royal Wedding: A Day to Remember, qui revenait sur le mariage du prince William et de Kate dix ans plus tard, le programme a interviewé l’équipe derrière le gâteau de mariage royal.

Mme Cairns a déclaré au programme: “Nous avons été approchés par Clarence House pour faire le gâteau pour William et Catherine – ce fut le moment le plus merveilleux.”

Elle a expliqué que l’équipe avait reçu un briefing sur ce qu’il fallait inclure dans le gâteau, comme des fruits et ne pas l’avoir aussi grand ou haut que les précédents gâteaux de mariage royal.

Mme Cairns a déclaré que le gâteau était beaucoup “plus doux et romantique” et a révélé que Kate avait envoyé une liste de 17 fleurs qui devaient être incluses sur le gâteau.

Les fleurs devaient représenter les quatre nations du Royaume-Uni – y compris les roses, les chardons et les trèfles – mais comprenaient également du chêne et une fleur appelée Sweet William.

Les concepteurs de gâteaux ont révélé qu’ils fabriquaient des milliers de fleurs, mais lorsque le moment est venu de déplacer le gâteau, ils ont eu du mal à le parcourir autour de Buckingham Palace.

L’équipe a expliqué qu’elle avait placé la base du gâteau sur un chariot mais qu’elle ne pouvait pas la faire rouler hors des portes et qu’elle avait donc été obligée d’enlever les portes.

Mme Cairns a dit que c’était “tout un matin” et un “soulagement” quand ils sont finalement arrivés à la galerie de photos.

Mais Mme Cairns était tellement concentrée sur la construction et le rangement du gâteau qu’elle n’a pas remarqué que la reine marchait derrière elle.

Le monarque s’est alors tourné vers Mme Cairns et a dit: “Je crois comprendre que vous démantelez ma maison.”

Après la rencontre, Mme Cairns a déclaré que la seule chose qui importait était la façon dont le gâteau serait reçu par William et Kate.

Le jour du mariage, Mme Cairns a reçu un rapport du duc et de la duchesse qui a déclaré que c’était au-delà de leurs attentes.

Le prince William et Kate Middleton ont célébré leur dixième anniversaire de mariage le 29 avril et célébré en privé en famille.

Les amoureux de l’université se sont rencontrés pour la première fois en 2003 et se sont mariés en 2011.

Le jour de leur anniversaire, le couple a publié une courte vidéo sur leurs réseaux sociaux dans laquelle la famille Cambridge passait du temps ensemble dans leur résidence de Norfolk.

La vidéo était accompagnée d’un message qui disait: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille.”